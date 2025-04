RECÉM SEPARADA

Lutador do UFC revela que recebeu cantada de Megan Fox: 'Tenho provas'

A atriz se divorciou do músico Machine Gun Kelly no fim do ano passado

Colby Covington revelou que recebeu uma cantada da atriz Megan Fox Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O lutador Colby Covington revelou que recebeu uma cantada da atriz Megan Fox. O atleta de 37 anos expôs o suposto flerte em uma live com o influencer Neon, segundo noticia o jornal britânico Daily Mirror. O astro do UFC chegou inclusive a ler as supostas mensagens enviadas a ele. >

“Durante toda a minha vida, sempre achei a Megan Fox a mais matadora de todas. Depois de uma das minhas lutas, ela me mandou uma mensagem. Ela disse, tipo, ‘Colby, você é o meu malvadão favorito do UFC’”, afirmou Covington na conversa com Neon.>

Eu a idolatrava, achava ela linda, aí lá estava ela nas minhas mensagens privadas Colby Covington Lutador de UFC

Depois ele leu mensagens que atribuiu à atriz: “Torcendo por você hoje a noite”. Em outra, a artista teria afirmado: “Você é o meu malvadão preferido do UFC desde o Chael [Sonnen]. É provavelmente difícil manter esse personagem o tempo todo sendo uma pessoa sensível e doce. Vale a pena. Você é engraçado e talentoso. Você merece ser um superastro”.>

Colby Covington não disse quando as mensagens de Fox teriam sido enviadas e se manteve sua relação virtual com a atriz. Nascido nos Estados Unidos, o lutador compete na categoria peso-meio-médio do UFC. Atual número 2 do ranking dos meio-médios, ele foi campeão interino da categoria entre 2018 e 2019. O cartel atual dele é de 17 vitórias e 5 derrotas em 22 lutas.>