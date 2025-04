CROSSFIT GAMES

Atleta de Salvador se classifica para maior competição de CrossFit do mundo: 'Sonho apenas começou'

Atualmente terceira no ranking entre brasileiras de sua faixa etária, Bruna Schwenck a classificação nas redes sociais

Alan Pinheiro

Publicado em 16 de abril de 2025 às 17:01

Bruna Schwenck vai participar dos CrossFit Games em 2025 Crédito: Reprodução/Instagram

Carioca e moradora de Salvador, a atleta Bruna Schwenck confirmou que se classificou e vai participar dos CrossFit Games neste ano. Atualmente terceira no ranking entre brasileiras de sua faixa etária e quinta na América do Sul, ela vai competir com meninas na faixa de 14 a 15 anos. O anúncio foi feito por Bruna nas redes sociais.>

"Dias de luta, dias de glória. Foram anos de dedicação e muito esforço em prol deste objetivo. A sensação neste momento é de que tudo valeu a pena e, claro, eu faria tudo novamente. Sou muito agradecida por poder contar com tantos parceiros e apoiadores. Tudo isso somado ao carinho e torcida que recebo diariamente por aqui fizeram com que minha caminhada se tornasse mais leve e feliz. (...) O sonho apenas começou! Prometo me dedicar ainda mais nos treinos para poder representar nosso país à altura", escreveu.>