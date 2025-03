NÃO VAI PARTICIPAR

Gui Malheiros está fora dos CrossFit Games por motivos financeiros

Principal nome do Brasil na modalidade, atleta tomou decisão de focar no World Fitness Pro (WFP)

O brasileiro Guilherme Malheiros confirmou que não vai participar dos CrossFit Games neste ano. O atleta, que é o principal nome do país na modalidade, tomou a decisão por motivos financeiros, profissionais e estratégicos, optando por focar no circuito World Fitness Pro (WFP). O anúncio foi feito por Gui nas redes sociais. >

"Foi uma decisão muito difícil e muito chata. Passei vários dias me sentindo muito mal, mas tive que racionalizar e perceber: isso é o que faz mais sentido para mim agora", afirmou, em uma série de Stories no Instagram.>

Por outro lado, no WFP, Gui recebe uma ajuda financeira completa. A organização cobre despesas com passagens e hospedagem, além de pagar um salário anual para o atleta. "Eu ganho dinheiro com o WFP, e não gasto. Isso faz muita diferença", falou.>