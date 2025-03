BRIGA GENERALIZADA

Ex-Vitória relembra 'soco gospel' dado por jogador do Bahia em Ba-Vi da Paz

Atleta do Vitória em 2018, o volante Yago Felipe foi um dos jogadores a agredir Vinicius na partida

Alan Pinheiro

Publicado em 11 de março de 2025 às 19:20

Neilton comentou sobre a briga generalizada no Ba-Vi Crédito: Reprodução/Youtube

O ex-jogador do Vitória Neilton comentou sobre a briga generalizada protagonizada no clássico que veio a ficar conhecido como "Ba-Vi da Paz", realizado em 2018. O atacante do Água Santa ainda relembrou o soco dado por Yago Felipe, volante que está no Bahia, mas jogava pelo Leão na época. As falas de Neilton aconteceram no último sábado (8), em entrevista ao Charla Podcast.>

"Em 2018 fomos vice-campeões, fui artilheiro e craque do campeonato, mas teve a 'treta' com o Kanu e o Vinicius. Ele fez o gol e foi fazer essa dancinha que ele tem, mas fez virado para a nossa torcida e nem percebeu, só o Fernando Miguel viu e já foi pegar ele. Quando a gente viu ele pegando o Vinicius já saímos correndo", iniciou.>

O Ba-Vi em questão ocorreu no dia 18 de fevereiro de 2018. Dentro de campo, o confronto terminou empatado em 1x1, mas o resultado foi favorável para o Esquadrão, que venceu por W.O (3x0), com nove expulsos, cinco do Leão e quatro da equipe tricolor. A partida chegou ao fim aos 34 minutos da segunda etapa, após a quinta expulsão rubro-negra. Foram expulsos Vinicius, Lucas Fonseca, Edson e Rodrigo Becão, do lado tricolor, e Kanu, Denílson, Rhayner, Uillian Correia e Bruno Bispo pelo Vitória.>

Neilton relembrou a comemoração de Vinicius como o motivo do início da briga. Apesar da cena protagonizada pelo zagueiro Kanu ser mais lembrada, Yago Felipe também desferiu um soco no jogador do Bahia. O atacante brincou e falou em "soco gospel" do volante, que se arrependeu após a agressão.>