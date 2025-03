SEMANA CHEIA

Com final no domingo, Lucas Braga prega foco em jogo contra o Náutico: ‘Grandes decisões’

Confronto contra os pernambucanos ocorre nesta quarta-feira (12), a partir das 19h

Titular desde que chegou ao Vitória, o atacante Lucas Braga vai ter uma sequência de jogos decisivos a partir desta quarta-feira (12), quando o Leão enfrenta o Náutico pela Copa do Brasil, às 19h. Além da partida contra os pernambucanos, o Leão ainda encara o Bahia nas finais do Baianão e o Sport, valendo a liderança do grupo A na Copa do Nordeste. Apesar dos jogos importantes, o jogador disse confiar na força do elenco.>