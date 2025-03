EM CASA

Ídolo do Vitória recebe alta e deixa hospital após sofrer AVC

O ex-atleta de 51 anos estava recebendo cuidados no hospital desde o dia 24 de fevereiro, quando foi hospitalizado

Alan Pinheiro

Publicado em 11 de março de 2025 às 15:05

O ex-jogador do Vitória Jackson recebeu alta médica após sofrer um AVC Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O ex-jogador do Vitória Jackson recebeu alta médica após sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC) no fim de fevereiro. A informação foi divulgada através das redes sociais do ídolo do Leão e do clube Maranhão. O ex-atleta de 51 anos estava recebendo cuidados no hospital desde o dia 24 de fevereiro, quando foi hospitalizado. Jackson já se encontra em casa, dando prosseguimento ao tratamento.>

"É com muita alegria que o Maranhão Atlético Clube recebe a notícia da alta hospitalar do ex atleta Jackson. Natural de Codó, o meia trouxe muitas alegrias para o quadricolor do Parque Valério Monteiro, e na foto está ladeado pelo também ex atleta Carlinhos, ambos tri campeões pelo Demolidor", escreveu o clube no Instagram. Familiares de Jackson também comemoraram a recuperação, como seu filho Nickson - também ex-jogador do Vitória.>

Jackson jogou no Vitória entre 2007 e 2009, quando conquistou três campeonatos baianos. Foram 104 jogos disputados com a camisa rubro-negra e 23 gols marcados em sua passagem pelo time baiano. Dentro do estado, Jackson também atuou com a camisa do Bahia de Feira em 2012. >