EM RECUPERAÇÃO

Ex-jogador e ídolo do Vitória sofre AVC e está hospitalizado

Segundo o comunicado publicado nas redes sociais do ex-atleta, Jackson está recebendo todos os cuidados médicos necessários e está bem

Alan Pinheiro

Publicado em 24 de fevereiro de 2025 às 19:28

Ídolo do Vitória, Jackson sofreu um AVC e está hospitalizado Crédito: Divulgação/Redes Sociais

O ex-jogador do Vitória Jackson sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) aos 51 anos. A informação foi divulgada através das redes sociais do jogador na tarde desta segunda-feira (24). Segundo o comunicado, Jackson está recebendo todos os cuidados médicos necessários e está bem. Não há mais informações em relação ao estado de saúde do ex-atleta.>

"Desde já, agradecemos a todos pelas palavras e atenção para com a família de Jackson durante esse momento. Agradecemos também todas as mensagens de apoio e carinho que temos recebido. Vamos torcer juntos para a recuperação do nosso campeão", diz o comunicado postado nas redes sociais do ex-jogador. >

Jackson jogou no Vitória entre 2007 e 2009, quando conquistou três campeonatos baianos. Foram 104 jogos disputados com a camisa rubro-negra e 23 gols marcados em sua passagem pelo time baiano. Dentro do estado, Jackson também atuou com a camisa do Bahia de Feira em 2012.>