ZAGUEIRO DO LEÃO

Lucas Halter recusa rótulo de 'substituto de Wagner Leonardo' e afirma: 'Página virada'

Zagueiro do Vitória volta a campo nesta terça-feira (25), contra o Maranhão, pela Copa do Brasil

Alan Pinheiro

Publicado em 24 de fevereiro de 2025 às 16:27

Lucas Halter recusou o rótulo de 'substituto de Wagner Leonardo' Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Após a saída do zagueiro e ex-capitão do Vitória Wagner Leonardo, uma lacuna no lado esquerdo da dupla de zaga do clube rubro-negro se abriu. Neris foi testado na função, mas o dono da posição parece ter sido achado. Trata-se do zagueiro Lucas Halter, recém-chegado por empréstimo do Botafogo. Em entrevista coletiva, o defensor rejeitou o rótulo de 'substituto de Wagner Leonardo' e reafirmou o desejo de escrever a própria história no Leão.>

"Isso tem que ficar bem claro, eu vim em busca do meu espaço, das minhas conquistas. Eu não vim para substituir, vim para desempenhar o meu papel e entregar o máximo que eu puder ao Vitória, o que eu tento fazer durante o treinamento e nos jogos" Lucas Halter Zagueiro do Vitória

"Eu não encaro como uma responsabilidade ter sido campeão brasileiro no ano passado. Sou muito grato por isso e, com certeza, isso faz com que a gente evolua sempre. Claro que fica no currículo, mas, é página virada. Eu vim para conquistar coisas grandes", complementou o defensor.>

Com apenas duas partidas disputadas com a camisa do Vitória, a tendência é de que Lucas Halter continue entre os titulares diante do Maranhão, nesta terça-feira (25). O confronto, válido pela primeira fase da Copa do Brasil, começa às 19h. Caso o Leão avance para a próxima fase, encara o Náutico. Apesar das viagens dentro do Nordeste no início da competição, o jogador adota a postura de encarar o que vier pela frente.>

"Claro que uma viagem menor é muito mais favorável por conta de descanso e logística, mas temos que entender que em campeonatos grandes não se escolhe adversário, temos que fazer o nosso papel. É um fator bom não ter que viajar muito, mas o que tiver pela frente temos que encarar e fazer o nosso papel para sempre sairmos vitoriosos", deu o recado.>

Confira outros tópicos da entrevista coletiva de Lucas Halter:

Entrosamento com o time>

"O nível de entrosamento claro que demanda um pouco mais de tempo. A gente sabe disso, é normal, é natural no futebol, mas a equipe vem evoluindo nos treinamentos, nos jogos e, consequentemente, o entrosamento também vai melhorando com tudo isso".>

Destro jogando pela esquerda>

"Eu já joguei muitas vezes, tanto na direita quanto na esquerda, desde as categorias de base e no profissional também. Claro que muda um pouco, é diferente, mas não atrapalha em nada. Trabalho para encarar todos os desafios e ajudar o Vitória, independente de estar jogando pelo lado direito ou pelo esquerdo. Esse é o meu papel, ajudar o elenco". >

Adaptação ao clube e ao esquema de Carpini>