NA FONTE NOVA

Federação Bahiana define data do primeiro Ba-Vi da final do Campeonato Baiano; veja

Primeiro jogo da decisão terá o mando de campo do Bahia

A Federação Bahiana de Futebol (FBF) definiu a data e horário do primeiro jogo da final do Campeonato Baiano de 2025. O Ba-Vi de ida será disputado no próximo domingo (16), às 18h, na Fonte Nova. >