Jogador do Flamengo termina casamento de 17 anos com a primeira namorada

Os dois se conheceram ainda adolescentes em um enterro

Carol Neves

Publicado em 21 de agosto de 2025 às 08:46

Danilo Luiz e Clarice Sales Crédito: Reprodução

O casamento do zagueiro Danilo Luiz, do Flamengo, chegou ao fim após 17 anos. A relação do atleta com Clarice Sales, com quem tem dois filhos, começou quando ainda eram adolescentes. Ela foi a primeira namorada do jogador.

Segundo o jornal Extra, Danilo e Clarice decidiram colocar um ponto final no casamento antes mesmo da volta ao Brasil, que era um desejo da mulher. Danilo estreou pelo Flamengo em fevereiro e já estava solteiro. Os dois, contudo, são discretos e não tornaram a notícia pública.

Clarice viajou com os filhos para acompanhar a participação de Danilo com o Flamengo no Mundial de Clubes. Os dois apareceram juntos na ocasião, comemorando o aniversário do filho mais velho.

A ex-mulher de Danilo é dona de uma marca de roupas que fica em Juiz de Fora (MG) e se divide entre a cidade mineira e o Rio, onde o jogador fica baseado. Segundo a reportagem, os dois resolveram morar em casas próximas para deixar a rotina dos filhos, de 10 e 6 anos, mais tranquila.

História de amor começou cedo

Danilo e Clarice se conheceram novos na cidade de Bicas (MG), onde os dois nasceram. A história, aliás, é bem inusitada - afinal, o primeiro contato foi em um cemitério. Na época, Danilo tinha 14 anos e Clarice, 12. Os olhos se cruzaram durante o enterro de uma criança, neto de uma vizinha de ambos. Começaram a conversar, descobriram que frequentavam a mesma escola e passaram a ser amigos.

"Durante muitos anos tivemos amizade colorida. Só em 2010 assumimos uma relação mais séria, depois do primeiro beijo no Carnaval", contou Clarice, em entrevista a um jornal português.

Após deixar o Santos em 2012, Danilo rumou ao Porto, de Portugal. A amada foi junto, e largou família, amigos e faculdade no Brasil. Decidiu investir em moda.

"Eu resolvi fazer um curso de consultoria e estilo e acabei mergulhando nesse universo e nunca mais saí", contou em um vídeo institucional de sua marca de roupas, L'Amore, que abriu há cinco anos em Juiz de Fora.