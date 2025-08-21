Acesse sua conta
Jogador do Flamengo termina casamento de 17 anos com a primeira namorada

Os dois se conheceram ainda adolescentes em um enterro

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 21 de agosto de 2025 às 08:46

Danilo Luiz e Clarice Sales
Danilo Luiz e Clarice Sales Crédito: Reprodução

O casamento do zagueiro Danilo Luiz, do Flamengo, chegou ao fim após 17 anos. A relação do atleta com Clarice Sales, com quem tem dois filhos, começou quando ainda eram adolescentes. Ela foi a primeira namorada do jogador.

Segundo o jornal Extra, Danilo e Clarice decidiram colocar um ponto final no casamento antes mesmo da volta ao Brasil, que era um desejo da mulher. Danilo estreou pelo Flamengo em fevereiro e já estava solteiro. Os dois, contudo, são discretos e não tornaram a notícia pública.

Clarice viajou com os filhos para acompanhar a participação de Danilo com o Flamengo no Mundial de Clubes. Os dois apareceram juntos na ocasião, comemorando o aniversário do filho mais velho.

A ex-mulher de Danilo é dona de uma marca de roupas que fica em Juiz de Fora (MG) e se divide entre a cidade mineira e o Rio, onde o jogador fica baseado. Segundo a reportagem, os dois resolveram morar em casas próximas para deixar a rotina dos filhos, de 10 e 6 anos, mais tranquila.

Danilo e Clarice foram casados por 17 anos

História de amor começou cedo

Danilo e Clarice se conheceram novos na cidade de Bicas (MG), onde os dois nasceram. A história, aliás, é bem inusitada - afinal, o primeiro contato foi em um cemitério. Na época, Danilo tinha 14 anos e Clarice, 12. Os olhos se cruzaram durante o enterro de uma criança, neto de uma vizinha de ambos. Começaram a conversar, descobriram que frequentavam a mesma escola e passaram a ser amigos.

"Durante muitos anos tivemos amizade colorida. Só em 2010 assumimos uma relação mais séria, depois do primeiro beijo no Carnaval", contou Clarice, em entrevista a um jornal português.

Após deixar o Santos em 2012, Danilo rumou ao Porto, de Portugal. A amada foi junto, e largou família, amigos e faculdade no Brasil. Decidiu investir em moda.

"Eu resolvi fazer um curso de consultoria e estilo e acabei mergulhando nesse universo e nunca mais saí", contou em um vídeo institucional de sua marca de roupas, L'Amore, que abriu há cinco anos em Juiz de Fora.

O casal se mudou novamente em 2015, quando Danilo foi contratado pelo Real Madrid, da Espanha. Dois anos depois, os dois se casaram em uma cerimônia luxuosa e íntima, sem grande alarde na imprensa nacional. Poucos dias depois, o jogador se transferiu para um outro clube: o Manchester City, da Inglaterra. Em 2019, foi a vez do atleta acertar com a Juventus, da Itália. Agora, os dois voltaram para o Brasil, mesmo separados, e seguem com relação amigável buscando bem estar para os filhos. 

