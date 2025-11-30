LIVE INDISCRETA

Transmissão ao vivo deixa escapar jogador nu e revela bastidores da festa do Flamengo no vestiário

A cena rapidamente viralizou nas redes sociais e entrou para os assuntos mais comentados do Twitter

Wladmir Pinheiro

Publicado em 30 de novembro de 2025 às 14:05

Saúl Ñiguez, jogador do Flamengo, aparece nu durante transmissão ao vivo Crédito: Reprodução

A transmissão ao vivo feita pelo zagueiro Léo Pereira, do Flamengo, no Instagram, após a vitória por 1 a 0 sobre o Palmeiras, registrou mais do que a comemoração no vestiário. Depois do jogo deste sábado (30), em Lima, a live acabou exibindo um momento de bastidores em que o volante Saúl aparece nu.

A câmera mostrava o volante Jorginho recebendo um banho de cerveja. Porém, ao fundo, Saúl surgiu nu e de costas para a gravação.

Saúl Ñiguez, jogador do Flamengo 1 de 7

A cena rapidamente viralizou nas redes sociais e entrou para os assuntos mais comentados do Twitter. Saúl se pronunciou depois e tratou o episódio com bom humor.

que baixaria credo que delícia pic.twitter.com/qTmY4QMjiC — filipinho luis (@filipinholuis_) November 30, 2025

A coincidência chamou atenção de torcedores: em 2019, ano em que o Flamengo também venceu a Libertadores, um vídeo de bastidores da Fla TV exibiu, sem intenção, o espanhol Pablo Marí nu.