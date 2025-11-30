Acesse sua conta
Transmissão ao vivo deixa escapar jogador nu e revela bastidores da festa do Flamengo no vestiário

A cena rapidamente viralizou nas redes sociais e entrou para os assuntos mais comentados do Twitter

  • Foto do(a) author(a) Wladmir Pinheiro

  • Wladmir Pinheiro

Publicado em 30 de novembro de 2025 às 14:05

Saúl Ñiguez, jogador do Flamengo, aparece nu durante transmissão ao vivo
Saúl Ñiguez, jogador do Flamengo, aparece nu durante transmissão ao vivo Crédito: Reprodução

A transmissão ao vivo feita pelo zagueiro Léo Pereira, do Flamengo, no Instagram, após a vitória por 1 a 0 sobre o Palmeiras, registrou mais do que a comemoração no vestiário. Depois do jogo deste sábado (30), em Lima, a live acabou exibindo um momento de bastidores em que o volante Saúl aparece nu.

A câmera mostrava o volante Jorginho recebendo um banho de cerveja. Porém, ao fundo, Saúl surgiu nu e de costas para a gravação.

Saúl Ñiguez, jogador do Flamengo

Saúl Ñiguez aparece nu durante transmissão ao vivo por Reprodução
Coincidência: cena de Saúl lembrou que, em 2019, ano em que o Flamengo também conquistou a Libertadores, um vídeo de bastidores da Fla TV mostrou, sem querer, o espanhol Pablo Marí nu por Reprodução
Saúl Ñiguez é vegano: assim como a esposa, ele também deixou de comer carne e investiu pesado na culinária por Reprodução
Espanhol é casado com Yaiza Salamanca, com quem está desde 2012 por Reprodução
Pai de dois filhos, África e Enzo, Saúl encontrou em Yaiza Salamanca sua alma gêmea por Reprodução
Em 2015, ele sofreu uma pancada nas costas e um traumatismo num dos rins. Saúl passou dois meses sem jogar e foi cogitado a retirada do órgão. por Reprodução
Espanhol é casado com Yaiza Salamanca, com quem está desde 2012 por Reprodução
1 de 7
Saúl Ñiguez aparece nu durante transmissão ao vivo por Reprodução

A cena rapidamente viralizou nas redes sociais e entrou para os assuntos mais comentados do Twitter. Saúl se pronunciou depois e tratou o episódio com bom humor.

A coincidência chamou atenção de torcedores: em 2019, ano em que o Flamengo também venceu a Libertadores, um vídeo de bastidores da Fla TV exibiu, sem intenção, o espanhol Pablo Marí nu.

Saúl Ñiguez, jogador do Flamengo, aparece nu durante transmissão ao vivo
Cena lembrou comemoração em 2019 Crédito: Reprodução

