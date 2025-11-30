Transmissão ao vivo deixa escapar jogador nu e revela bastidores da festa do Flamengo no vestiário

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Wladmir Pinheiro
Publicado em 30 de novembro de 2025 às 14:05
A transmissão ao vivo feita pelo zagueiro Léo Pereira, do Flamengo, no Instagram, após a vitória por 1 a 0 sobre o Palmeiras, registrou mais do que a comemoração no vestiário. Depois do jogo deste sábado (30), em Lima, a live acabou exibindo um momento de bastidores em que o volante Saúl aparece nu.
A câmera mostrava o volante Jorginho recebendo um banho de cerveja. Porém, ao fundo, Saúl surgiu nu e de costas para a gravação.
Saúl Ñiguez, jogador do Flamengo
A cena rapidamente viralizou nas redes sociais e entrou para os assuntos mais comentados do Twitter. Saúl se pronunciou depois e tratou o episódio com bom humor.
A coincidência chamou atenção de torcedores: em 2019, ano em que o Flamengo também venceu a Libertadores, um vídeo de bastidores da Fla TV exibiu, sem intenção, o espanhol Pablo Marí nu.