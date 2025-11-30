Acesse sua conta
Totói, filho de Everton Ribeiro, comemora título do Flamengo e viraliza nas redes

Mãe publicou uma foto do garoto com a camisa rubro-negra e a legenda: “Sócio honorário feliz”

  Metrópoles Esporte

  • Metrópoles Esporte

Publicado em 30 de novembro de 2025 às 15:52

Totói, filho de Everton Ribeiro, comemora título do Flamengo e viraliza nas redes Crédito: Reprodução

Antônio, o Totói, filho caçula de Everton Ribeiro e Marília Nery, voltou a encantar torcedores nas redes sociais após o título do Flamengo na Libertadores. Horas depois da vitória por 1 a 0 sobre o Palmeiras, em Lima, que garantiu o 4º troféu continental do clube, a mãe publicou uma foto do garoto com a camisa rubro-negra e a legenda: “Sócio honorário feliz”.

Na imagem, Totói aparece sorrindo para a câmera e levantando quatro dedos da mão, em alusão ao tetracampeonato recém-conquistado. O registro rapidamente se espalhou por perfis de torcedores e páginas esportivas, e animou a torcida rubro-negra.

A menção a “sócio honorário” na legenda resgatou um capítulo especial da relação do menino com o clube. Em 2024, Totói recebeu oficialmente o título de sócio honorário do Flamengo em cerimônia na Gávea, após virar mascote da torcida durante as temporadas em que Everton Ribeiro jogou pelo time. O presente foi anunciado pelo presidente Rodolfo Landim e registrado em imagens divulgadas pelo clube e por Marília Nery.

Desde então, o pequeno se consolidou como símbolo rubro-negro nas redes. Ele já tinha viralizado ao cantar o hino do Flamengo na apresentação do pai pelo Bahia e em outros vídeos em que aparecia uniformizado, celebrando vitórias e títulos do clube, mesmo depois da saída do meia. Reportagens de 2024 já o tratavam como “mascote” e lembravam que, aos quatro anos, acumulava o mesmo número de conquistas continentais do time.

Agora, com o novo título da Libertadores e a foto de Totói exibindo o “quatro” com a mão, torcedores voltaram a apontá-lo como um dos rostos mais carismáticos da paixão rubro-negra. A publicação de Marília reforçou a ideia de que, mesmo com Everton Ribeiro hoje no Bahia, o vínculo da família com o Flamengo segue forte — e que o sócio honorário mirim continua acompanhando de perto cada taça levantada pelo clube.

