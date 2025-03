PRÓXIMO OBJETIVO

Após goleada, Ceni almeja ida à fase de grupos da Libertadores: 'Só isso que passa na minha cabeça'

Tricolor volta a campo nesta quinta-feira (13) para enfrentar o Boston River, pela Libertadores

Alan Pinheiro

Publicado em 9 de março de 2025 às 22:20

Técnico Rogério Ceni durante entrevista coletiva Crédito: Tiago Caldas / ECBAHIA

Depois de ser derrotado de virada no primeiro jogo da semifinal do Campeonato Baiano, o Bahia foi ao estádio Joia da Princesa, em Feira de Santana, buscando uma volta por cima para não ficar pelo caminho. Neste domingo (9), o tricolor encarou o Jacuipense e conseguiu se classificar às finais do Baianão após golear os mandantes por 5x0. Após o triunfo, o técnico Rogério Ceni já virou a página e definiu a classificação à fase de grupos da Copa Libertadores.>

Na quinta-feira (13), o Esquadrão enfrenta o Boston River em Salvador e precisa vencer para seguir na competição. A partida de ida terminou em 0x0. A bola rola às 21h30.>

"Eu só tenho uma projeção e uma coisa na cabeça, só isso que passa na minha cabeça. Esse é o projeto do próprio grupo City, do Bahia e é o que nós temos que nos concentrar. É o que traz recursos financeiros, visibilidade continental, eleva a marca do Bahia no mundo e é lá que nós vamos estar" Rogério Ceni Treinador do Bahia

Apesar da satisfação em conseguir reverter o placar e se classificar às finais, onde enfrentará o Vitória, Ceni definiu a conquista como uma obrigação da equipe e voltou a falar da Libertadores como um compromisso de importância máxima para o projeto do Bahia. >

"Não fizemos mais do que obrigação de levar o Bahia até a final e vamos ter essa oportunidade de jogar as finais. Mas, antes, temos um compromisso que talvez seja o mais importante para nós como projeto. Toda a estrutura que foi montada para esse clube é colocar o Bahia na fase de grupos. Essa é a nossa grande responsabilidade, por isso nós temos que descansar bem, se preparar bem nos dias de treino, porque isso faz diferença realmente no projeto que o clube tem para o seu futuro. Nós temos que ter a consciência. O torcedor tem que ter a consciência, jogar junto com o time e incentivar o time até o final. O nosso grande objetivo é levar o Bahia definitivamente à Copa Libertadores", deu o recado.>

Outros tópicos citados por Rogério Ceni durante a coletiva:

Jogo e gramado>

"Diferente do último, mas não do penúltimo. Fomos dominantes também em casa, tivemos oportunidades de gol. No último o gramado não tinha condições. Hoje o gramado foi ótimo, deixar aqui esse elogio. Faltou só molhar, o Jacuipense pediu para não molhar. Mas ele molhado ficaria ótimo, fica até como opção para quando não puder usar a Fonte Nova".>

Erick Pulga>

"Ajuda muito a gente. Muito profissional, bom menino. Arrisca muito no um contra um. Tem sido a cópia do que era no Ceará. Não sentiu o peso de vir para o Bahia. Tem ajudado muito. Temos ele Ademir para fazer essas funções pelo lado. Kayky não gosta de jogar tanto com o pé na linha como eles. Hoje ele fez um grande primeiro tempo, ajudou muito".>

Lição do Ba-Vi de 2024 no Barradão>

"Até chegar o jogo no Barradão tem Libertadores, tem o Ba-Vi na Fonte Nova e um jogo da Copa do Nordeste. É muita coisa. Não vou falar de Barradão agora. Estou pensando em quinta-feira".>

Faltas e bola parada>

"Falta é repetição. Se você treinar, vai bater melhor. Eu lamentei aquela cobrança porque ele estava contra o vento. Quando saiu a falta eu tinha certeza que ia ser gol porque estou vendo ele bater no treino. É uma pena que o vento tenha atrapalhado. Na bola parada a gente precisa ter altura. Claro que para jogar o jogo é melhor ter o lateral, mas ter o Gabriel Xavier nos dá mais força na bola parada. Não temos muitos cabeceadores no elenco. Então, de algum lugar temos que achar cabeceadores para não perder jogos".>

