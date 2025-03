QUE VENHA O LEÃO

Em jogo com expulsão por peteleco, Bahia goleia Jacuipense e vai à final do Baianão

Rodrigo Nestor, Santiago Arias, Cauly, Everton Ribeiro e Erick foram os autores dos gols do Esquadrão

Alan Pinheiro

Publicado em 9 de março de 2025 às 20:00

Rodrigo Nestor abriu o placar no jogo que definiu a classificação do Bahia Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

Depois de ser derrotado de virada no primeiro jogo da semifinal do Campeonato Baiano, o Bahia foi ao estádio Joia da Princesa, em Feira de Santana, buscando uma volta por cima para não ficar pelo caminho. Neste domingo (9), o tricolor encarou o Jacuipense e conseguiu se classificar às finais do Baianão após golear os mandantes por 5x0. Rodrigo Nestor, Santiago Arias, Cauly, Everton Ribeiro e Erick foram os autores dos gols do Esquadrão.>

Sem desmerecimento da competição, mas considerando o importante jogo pela Libertadores no meio de semana e a sequência de jogos nesse início de temporada, o treinador Rogério Ceni montou uma equipe mesclada entre jogadores considerados reservas e titulares. As novidades foram as entradas do goleiro Marcos Felipe e o atacante Erick Pulga no onze inicial. A expectativa é de que a dupla comece jogando contra o Boston River.>

Com o resultado, o Bahia vai encarar o Vitória na final do Campeonato Baiano. Como o rival rubro-negro teve a melhor campanha, o jogo de ida será disputado na Arena Fonte Nova, no próximo final de semana. Antes de voltar a campo pela competição estadual, o Esquadrão precisa definir a classificação à fase de grupo da Libertadores. Na quinta-feira (13), enfrenta o Boston River em Salvador e precisa vencer para seguir na competição. A bola rola às 21h30.>

O JOGO>

No jogo de ida, realizado na Fonte Nova, o Esquadrão saiu de campo derrotado por 2x1 após o Jacuipense virar a partida. O resultado criou a necessidade do Bahia vencer fora de casa para conseguir se classificar na competição. Quando o apito soou pela primeira vez, a postura vista em campo foi de agressividade do clube de Salvador. O tricolor controlou a posse de bola e se lançou ao ataque desde o minuto inicial.>

Apesar do treinador Rodrigo Ribeiro afirmar que sua equipe não deixaria de jogar, o Leão do Sisal precisou "jogar com o regulamento debaixo do braço" e aproveitar a vantagem construída na ida para abaixar o bloco no início da partida e tentar segurar o ímpeto ofensivo do Bahia. O Jacuipense tentou, mas a estratégia foi por água abaixo logo aos 11 minutos. >

Pressionando o adversário no campo adversário a partir de triangulações rápidas, William José recebeu a bola fora da área e chutou forte para defesa do goleiro Marcelo, que não conseguiu defender e espalmou para o lado direito. Na sobra, Michel Araújo chegou antes da marcação e rolou para o meio, onde Rodrigo Nestor estava livre para só empurrar a bola e balançar as redes.>

🎥 O GOL DE NESTOR DE PERTINHO, DIRETO DO JÓIA #BBMP https://t.co/Kn9tTDpYIK pic.twitter.com/DUpEO0ntRA — Esporte Clube Bahia (@ecbahia) March 9, 2025

No lance seguinte, Marcos Felipe errou a saída de bola e o adversário chegou perto de empatar. A revisão de vídeo, no entanto, considerou que a queda de Cesinha dentro da área não foi faltosa. O momento foi um dos poucos que a equipe do interior chegou perto de oferecer perigo.>

Aos 26 minutos, o tricolor mostrou que estava obstinado em conseguir a classificação. Michel Araújo recebeu dentro da área e teve a finalização travada pela marcação. Erick Pulga ficou com a bola e cruza rasteiro para o centro da área. A bola desviou em um dos marcadores e chegou no lateral Santiago Arias. Livre de marcação, o colombiano chutou forte e ampliou a vantagem.>

Já nos acréscimos, Hugo Moura finalizou dentro da área e a bola foi interceptada com um toque no braço de Michel Araujo. O pênalti foi marcado após revisão de vídeo. Durante a preparação do atacante Flavinho para a cobrança, o camisa 10 do Jacuipense, Matheus Firmino, deu um "peteleco" na orelha de Rodrigo Nestor e recebeu o cartão vermelho direto. Na cobrança do pênalti, Flavinho carimbou a bola no travessão.>

Após o intervalo, as duas equipes diminuíram o ritmo da partida. Com um a menos, o Leão do Sisal não teve forças para reagir e somente se defendeu para não deixar o prejuízo aumentar. Já no lado tricolor, os comandados de Rogério Ceni controlaram a posse de bola com paciência para armar as jogadas e não sofrer defensivamente. >

Em um jogo controlado, o Esquadrão chegou ao terceiro aos 23 minutos da etapa final. Uma jogada trabalhada dos visitantes terminou em finalização de Erick já na pequena área. O goleiro Marcelo fez grande defesa, mas Cauly pegou o rebote e só fez completar para marcar o gol. >

A partida ainda teve tempo para que Everton Ribeiro e Erick ampliassem ainda mais o placar. O camisa 10 marcou quarto após chute de fora da área, enquanto o volante tricolor apareceu dentro da área para finalizar após cruzamento rasteiro de Ademir. Ao fim, o domínio total do Bahia resultou em mais uma classificação para as finais do Baianão.>

FICHA TÉCNICA

Jacuipense 0 x 5 Bahia - Jogo de volta da semifinal do Campeonato Baiano>

Jacuipense: Marcelo, Hugo Moura, Everson, Weverton e Alex Cazumba; Thiago (Mizael Santana), Vinícius Amaral (Guilherme Rend) e Matheus Firmino; Flavinho (Railon), Cesinha (Alison) e William (Jefferson Baiano). Técnico: Rodrigo Ribeiro.>

Bahia: Marcos Felipe, Arias, Kanu, David Duarte e Juba (Iago Borduchi); Erick, Nestor e Cauly (Acevedo); Pulga (Ademir), Michel Araújo (Everton Ribeiro) e Willian José (Lucho Rodríguez). Técnico: Rogério Ceni.>

Local: Estádio Joia da Princesa;>

Gols: Rodrigo Nestor, aos 11, e Santiago Arias, aos 26 minutos do primeiro tempo; Cauly, aos 23, Everton Ribeiro, aos 34, Erick, aos 40 minutos do segundo tempo;>

Cartão amarelo: Hugo Moura (Jacuipense); Marcos Felipe (Bahia);>

Cartão vermelho: Matheus Firmino, Borges (Jacuipense);>

Arbitragem: Eziquiel Sousa Costa, auxiliado por Luanderson Lima dos Santos e Elicarlos Franco de Oliveira>