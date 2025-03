BAIANÃO

Procon notifica o Jacuipense por preços abusivos em ingressos para jogo contra o Bahia

Time do interior receberá o tricolor neste domingo (9), no estádio Joia da Princesa

O Jacuipense foi notificado pela Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) por conta dos valores aplicados aos ingressos destinados à torcida do Bahia para a partida pela semifinal do Campeonato Baiano. >

O Leão do Sisal enfrenta o tricolor neste domingo (9), às 18h, no estádio Joia da Princesa, em Feira de Santana. Mandante da partida, o Jacuipense definiu que os setores destinados ao Bahia custará entre R$ 200 e R$ 240. Os valores divergem dos cobrados em outros jogos do clube. Por isso, de acordo com o Procon, o preço é abusivo e precisa ser justificado. >