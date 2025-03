SEMIFINAL DO BAIANO

Jacuipense anuncia venda de ingressos a R$ 240 para a torcida do Bahia em Feira

Tricolor encara o time de Riachão neste domingo (9), no Joia da Princesa

Em vantagem após ter vencido o Bahia por 2x1 no primeiro jogo da semifinal do Campeonato Baiano, o Jacuipense anunciou o início da venda de ingressos para o duelo da volta, neste domingo (9), às 16h, no estádio Joia da Princesa, em Feira de Santana. >