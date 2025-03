PROVOCAÇÃO

'Lá dentro vamos matar o Bahia', diz jogador do Jacuipense que perdeu gol claro na Fonte Nova

Jefferson Baiano comentou lance perdido e cravou classificação do Leão do Sisal

O Jacuipense abriu boa vantagem na semifinal do Campeonato Baiano após vencer o Bahia de virada por 2x1, no último sábado (1º), na Fonte Nova, e vai jogar por um empate no duelo da volta, no estádio Joia da Princesa, em Feira de Santana, para ir à final do estadual. >