DE SAÍDA

Bahia surpreende e vende atacante para clube da Europa

Tricolor anunciou saída de jogador

Mesmo após o fim da janela de transferências no Brasil, o Bahia surpreendeu e anunciou a saída de mais um jogador do elenco. O atacante Walifer, de 19 anos, foi vendido ao Polissya, da Ucrânia. Os valores não foram revelados. >

Formado nas categorias de base do Bahia, Walifer estava no clube desde 2021, e no período conquistou a Aldeia Cup, sub-16, e dois Campeonatos Baiano sub-20. >