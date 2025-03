COMPETIÇÃO SAUDÁVEL

Enquete Correio Folia: Você viu mais bandeiras do Bahia ou do Vitória no Carnaval de Salvador?

Nesta quinta e sexta de Carnaval já deu pra ver qual time tomou as avenidas?

Elis Freire

Publicado em 1 de março de 2025 às 06:00

Bahia X Vitória Crédito: Reprodução

O Carnaval é um lugar para se colocar as diferenças de lado e curtir em um coro um só nas ruas, mas não é que sempre sobra um espaço para aquela competição saudável?! Levar a bandeira do time do coração amarrada ao corpo ou dar aquela alfinetada no folião do time adversário é costumeiro no Carnaval de Salvador.

Mas, será que há quem conta as bandeiras por aí na avenida? Ou então você se lembra se viu mais bandeiras do Bahia ou do Vitória nos dois primeiros dias de folia? Pensando nisso, o CORREIO criou uma enquete para expressar qual time já marcou presença forte na maior festa de rua do mundo.

Um único pedido: sejam sinceros! Não vale votar no time do coração sendo que foi bombardeado com o manto do rival nas ruas da cidade. Que a democracia seja feita. VOTE!