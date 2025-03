DEU LEÃO

Jacuipense vence o Bahia de virada na Fonte Nova e larga em vantagem na semifinal do Baianão

Tricolor abriu o placar com Acevedo, mas foi derrotado em casa

Gabriel Rodrigues

Publicado em 1 de março de 2025 às 18:08

Bahia x Jacuipense Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

No sábado (1º) de Carnaval, quem fez a folia na Fonte Nova foi o Jacuipense. O Leão do Sisal não tomou conhecimento do tricolor e venceu, de virada, por 2x1, na Fonte Nova, pelo primeiro jogo da semifinal do estadual. O time do interior agora tem a vantagem para se garantir na decisão. >

Em um primeiro tempo morno, o Bahia abriu o placar com o volante Acevedo. Na segunda etapa, o time grená voltou com tudo e virou com apenas nove minutos. Alisson deixou tudo igual aos dois minutos e Vinícius Amaral, aos 9, colocou a equipe do interior em vantagem. >

O resultado deixa o Jacuipense precisando apenas de um empate no jogo de volta, no próximo final de semana, no estádio Joia da Princesa, para ir à final. O Bahia terá que vencer por pelo menos dois gols no tempo normal, ou vencer para levar o duelo para os pênaltis. >

O JOGO>

Dividido entre o Baianão e a Libertadores, o técnico Rogério Ceni rodou o elenco e colocou um time considerado reserva em campo. As principais novidades apareceram na defesa. O volante Rezende formou a dupla de zaga com David Duarte, enquanto Iago Borduchi foi escolhido para a lateral esquerda. >

Em casa, o Bahia partiu para o ataque. Os primeiros minutos foram de domínio do tricolor. Do outro lado, o Jacuipense ia se segurando e neutralizando o ataque do rival. >

Enquanto o Bahia atacava, o Jacuipense apenas se defendia. O Leão do Sisal quase não conseguia passar do meio-campo. Aos 19 minutos, Cauly arriscou de fora da área e por muito pouco não fez um golaço. >

Novidade na semifinal do Baiano, o VAR entrou em ação aos 31 minutos para analisar um possível pênalti de Amaral em Michel Araujo. Após a análise, o árbitro entendeu que não houve falta e mandou o jogo seguir. >

A pressão tricolor deu certo. Aos 34 minutos, o volante Acevedo carregou com liberdade na entrada da área e arriscou o chute. O goleiro Marcelo vacilou e a bola morreu no fundo das redes. >

A vantagem deixou o Bahia ainda mais confortável no jogo. Apesar de criar poucas chances, o Esquadrão dominava a partida e era pouco atacado pelo Jacupa. Na reta final da primeira etapa, os ânimos ficaram exaltados. Rodrigo Nestor e Firmino levaram amarelo após bate-boca. >

Para tentar deixar o Bahia com mais poder de fogo, Ceni tirou Iago Borduchi e colocou Erick Pulga. Do outro lado, Rodrigo Ribeiro colocou Alisson no lugar de Caíque e teve mais sorte. Aos dois minutos, David Duarte tentou cortar o cruzamento e a bola sobrou para o atacante. Livre, ele chutou forte e deixou tudo igual na Fonte Nova. >

O Jacuipense voltou com tudo do intervalo. Em contra-ataque, o Leão do Sisal quase conseguiu a virada. O chute de Alisson passou muito perto do gol de Danilo Fernandes.>

De tanto insistir, a virada veio. Aos nove minutos, Firmino deu um passe açucarado e achou Vinícius Amaral dentro da área. O volante carregou livre de marcação e chutou na saída de Danilo Fernandes. A arbitragem marcou impedimento no primeiro momento, mas o VAR analisou o lance e confirmou o gol. >

O Bahia buscou uma reação rápida e partiu para o ataque outra vez. Em chute cruzado, Rodrigo Nestor acertou a trave. Diante do cenário adverso, Ceni colocou jogadores considerados titulares no jogo. Caio Alexandre, Everton Ribeiro e Lucho entraram nas vagas de Nestor, Cauly e Michel Araújo, respectivamente.>

O tricolor fez pressão no ataque, mas não acertava o alvo. Erick, em duas oportunidades de cabeça, ficou no quase. William José tentou por baixo, mas a bola desviou e foi para escanteio. >

O Bahia até pressionou na reta final, mas o Jacuipense se defendeu como pôde e sustentou o resultado. Com a derrota, o tricolor terá que reverter o cenário no confronto da volta. >

FICHA TÉCNICA >

Bahia 1x2 Jacuipense - Campeonato Baiano (semifinal - ida) >

Bahia: Danilo Fernandes, Arias (Kayky), David Duarte, Rezende e Iago Borduchi (Erick Pulga); Acevedo, Erick, Rodrigo Nestor (Caio Alexandre) e Cauly (Everton Ribeiro); Michel Araujo (Lucho) e William José. Técnico: Rogério Ceni. >

Jacuipense: Marcelo, Hugo Moura, Everson, Weverton e Alex Cazumbá; Thiago (Borges), Vinícius Amaral (Railon) e Firmino (Guilherme Rend); Flavinho, Caíque (Alisson) e Cesinha (Jefferson). Técnico: Rodrigo Ribeiro.>

Local: Fonte Nova>

Gols: Acevedo, aos 34 minutos do 1º tempo, Alisson, aos 2 do 2º tempo, Vinícius Amaral, aos 9>

Cartão amarelo: Rodrigo Nestor (Bahia); Firmino, Marcelo (Jacuipense)>

Arbitragem: José Reis de Jesus Júnior, auxiliado por Luanderson Lima dos Santos e Patrícia dos Reis do Nascimento >