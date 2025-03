BUSCANDO RESPOSTAS

'Não tem explicação', lamenta William José após derrota do Bahia para o Jacuipense

Tricolor foi derrotado na Fonte Nova no primeiro jogo da semi do Baianão

O Bahia passou longe de cumprir a expectativa criada pelo torcedor. No primeiro jogo da semifinal do Campeonato Baiano, Rogério Ceni usou uma equipe alternativa e foi derrotado por 2x1 pelo Jacuipense , na tarde deste sábado (1º). >

Após o jogo, o atacante William José, que foi titular no duelo, lamentou o resultado, mas demonstrou confiança no jogo de volta, no próximo final de semana, no estádio Joia da Princesa, em Feira de Santana. >