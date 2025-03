RASGOU ELOGIOS

Everaldo se derrete por Rogério Ceni e projeta treinador na Seleção

Agora no Fluminense, atacante falou sobre a relação com o treinador do Bahia

Gabriel Rodrigues

Publicado em 7 de março de 2025 às 17:27

Everaldo fez elogios ao técnico Rogério Ceni Crédito: MARINA SILVA / CORREIO

Agora no Fluminense, o atacante Everaldo não esqueceu a boa relação que tem com o técnico Rogério Ceni. Durante entrevista, o jogador rasgou elogios ao treinador do Bahia e afirmou que, em breve, Ceni estará na Seleção Brasileira. >

Eu estava bem adaptado ao Bahia, o Rogério [Ceni] para mim foi um treinador muito importante, um dos melhores. A minha relação com o Rogério é extremamente profissional, um cara sensacional, gosto dele como pessoa também, mas como treinador é um cara de nível de seleção. Acho que mais cedo ou mais tarde isso vai acontecer", disse o centroavante. >

ROGÉRIO CENI NA SELEÇÃO?🤔😱🇧🇷

O Everaldo, novo reforço do Fluzão, ressaltou que Ceni foi um dos melhores técnicos com quem ele já trabalhou, que ele é um treinador nível #SeleçãoBrasileira e um dia espera que isso aconteça! pic.twitter.com/ntaFDrdT6e — TNT Sports BR (@TNTSportsBR) March 7, 2025