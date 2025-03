NA FONTE NOVA

Bahia inicia check-in para jogo de volta pela Libertadores; veja como comprar ingresso

Partida contra o Boston River será na próxima quinta-feira (13)

O Bahia abriu, nesta sexta-feira (7), o check-in para os sócios do clube que forem ao jogo contra o Boston River, na próxima quinta-feira (13), às 21h30, na Fonte Nova, pelo jogo da volta da terceira fase da Copa Libertadores da América. >

O check-in ficará disponível de forma exclusiva para os sócios até sábado (8), através do site da Fonte Nova e da plataforma Ingresse. A partir do domingo (9), o tricolor abrirá a venda de ingressos. O primeiro dia de vendas será exclusivo para a modalidade "Esquadrão de Aço". >

Na segunda-feira (10), o clube abrirá vendas para as outras modalidades de sócios. O público geral poderá comprar os ingressos a partir da terça-feira (11). >

Depois do empate por 0x0 no jogo de ida, no estádio Centenário, em Montevidéu, o Bahia precisa vencer por qualquer placar na Fonte Nova para ir à fase de grupos da Libertadores. Novo empate leva o duelo para os pênaltis. >