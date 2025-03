DEU SONO

Bahia faz jogo morno contra o Boston River e empata sem gols pela Libertadores

Tricolor teve mais posse de bola no Uruguai, mas deixou resultado aberto para o confronto da volta

Gabriel Rodrigues

Publicado em 6 de março de 2025 às 23:22

Bahia x Boston River Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

O Bahia não passou de um empate sem gols no primeiro jog da 3ª fase da Libertadores. Diante do Boston River, o tricolor fez um jogo morno, quase não foi atacado, mas também teve poucas chances para balançar as redes no estádio Centenário, no Uruguai. >

A melhor oportunidade do tricolor foi um chute de Jean Lucas, no primeiro tempo, que o goleiro rival fez defesa salvadora. Fora isso, o time baiano apresentou futebol bem abaixo do esperado e ficou no 0x0. >

O resultado deixa o confronto aberto para a volta, na próxima quinta-feira (13), às 21h30, na Fonte Nova. O tricolor precisa vencer para se classificar à fase de grupos do torneio internacional. Novo empate leva o duelo para os pênaltis. >

Antes do segundo jogo contra o Boston River, o Bahia encara o Jacuipense, neste domingo (9), às 16h, pelo segundo duelo da semifinal do Campeonato Baiano. >

O JOGO>

Rogério Ceni cumpriu a expectativa e repetiu o time que venceu o The Strongest por 3x0, na Fonte Nova, na segunda fase da Libertadores. Luciano Juba foi mantido no meio, enquanto Gilberto ficou como opção no banco. >

Do outro lado, o técnico brasileiro Jádson Vieira optou por povoar o meio-campo e colocou o meia Agustín Amado no lugar do centroavante Juan Gutiérrez, deixando o Boston River com quatro meio-campistas e dois atacantes. >

Em um estádio Centenário vazio, o tricolor iniciou a partida bem à vontade. O time baiano tinha mais posse de bola e trabalhava na frente da área adversária para tentar achar os espaços. O Boston montou um ferrolho para segurar o ataque baiano. >

Apesar do domínio, o Bahia teve dificuldade para criar chances claras no primeiro tempo. Aos 27 minutos, Jean Lucas ficou perto de abrir o placar. Após aproveitar a saída errada do adversário, o volante chutou bonito de fora da área e o goleiro Antúnez fez uma defesa salvadora. >

A primeira etapa foi mesmo de um duelo em baixa rotação. O Bahia terminou com 62% de posse de bola e apenas um chute no gol. O Esquadrão só voltou ao ataque na reta final. Lucho Rodríguez não conseguiu chegar na bola após lançamento. >

O Bahia voltou do intervalo com o mesmo time, mas foi o Boston River que apresentou postura diferente. Os uruguaios se arriscaram mais no ataque e chegaram a balançar as redes aos cinco minutos. Na bola cruzada na área, a defesa afastou mal e Barcia pegou a sobra com um voleio. Para a sorte tricolor, a arbitragem flagrou impedimento e o gol foi anulado. >

Com o time travado em campo, Ceni fez as primeiras mudanças. Gilberto e Willian José entraram nas vagas de Gabriel Xavier e Erick Pulga, respectivamente.>

As mudanças não surtiram efeito e o Bahia continuou com futebol apático. O tricolor praticamente não levou perigo ao gol adversário no segundo tempo. Além disso, o Boston River teve algumas chances de encaixar o contra-ataque, mas também não apresentou qualidade ofensiva para justificar o triunfo. >

FICHA TÉCNICA >

Boston River 0x0 Bahia - Copa Libertadores (3ª fase - ida)>

Boston River: Antúnez, Acosta, Gómez, Bortagaray e Martínez; Vera, Chiappini (Muñoa), Barcia (Alex Silva) e Amado (Gaston Pérez); López (Alexander González) e Adamo (Anello). Técnico: Jádson Vieira.>

Bahia: Marcos Felipe, Gabriel Xavier (Gilberto), Kanu, Ramos Mingo e Juba (Iago Borduchi); Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro (Cauly); Ademir (Michel Araujo), Lucho Rodríguez e Erick Pulga (Willian José). Técnico: Rogério Ceni. >

Local: Centenário >

Arbitragem: Juan Gabriel Benitez, auxiliado por Eduardo Cardozo e Milciades Saldivar (trio do Paraguai).>