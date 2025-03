SORTEIO

Veja os potes do sorteio para a fase de grupos da Libertadores; Bahia pode entrar no pote quatro

Botafogo, Palmeiras, Flamengo e São Paulo estão entre os cabeças de chave no pote um

Os potes do sorteio da fase de grupos da Libertadores já foram divulgados pela Conmebol, aumentando a expectativa para o evento que definirá os confrontos no dia 17 de março. Entre os cabeças de chave, quatro são brasileiros, sendo eles Botafogo, Palmeiras, Flamengo e São Paulo.>

Além dos quatro, Internacional ficou no pote dois, e Fortaleza no três. Corinthians e Bahia ainda podem entrar na fase de grupos caso passem de fase, e entrariam no pote quatro.>