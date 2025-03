BAHIA X BOSTON RIVER

Como fazer o teste grátis no Paramount+ para assistir o jogo do Bahia na Libertadores

Tricolor entra em campo nesta quinta-feira (6), no estádio Centenário, no Uruguai

O Bahia se prepara para mais um jogo na Copa Libertadores. Depois de superar o The Strongest, da Bolívia, o tricolor enfrenta agora o Boston River, do Uruguai, pela terceira fase da competição. O duelo de ida será nesta quinta-feira (6), às 21h30, no estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai. Assim como na etapa anterior, o jogo terá transmissão apenas por streaming, através da plataforma Paramount+.>