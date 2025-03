NOITE DE COPA

Bahia encara o Boston River, no Uruguai, em duelo decisivo na Copa Libertadores

Tricolor entra em campo no mítico Centenário, nesta quinta-feira (6), às 21h30

Gabriel Rodrigues

Publicado em 6 de março de 2025 às 05:00

Bahia tenta conseguir bom resultado sobre o Boston River, no Uruguai Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

O sonho de chegar à fase de grupos da Copa Libertadores da América segue vivo para o Bahia. Hoje, o tricolor voltará a entrar em campo pela competição internacional, quando encara o Boston River, às 21h30, no mítico estádio Centenário, em Montevidéu, pelo jogo de ida da terceira fase. >

No país vizinho, a missão é a de conseguir um resultado positivo para abrir vantagem para o duelo da volta, na quinta-feira (13), na Arena Fonte Nova. Para isso, o time baiano terá que quebrar um tabu fora de casa. >

Apesar de ser a equipe nordestina com mais participações na Libertadores, com quatro, o Esquadrão nunca venceu uma partida fora do país na competição. Até aqui, o retrospecto conta com cinco empates e três derrotas em oito partidas. >

O único triunfo vermelho, azul e branco como visitante na competição aconteceu em 1989, quando bateu o Internacional, por 2x1, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. Gil e Zé Carlos marcaram os gols. A vitória, aliás, aconteceu apenas dois dias depois do tricolor ter conquistado o título brasileiro na casa do próprio clube gaúcho. >

Na segunda fase da Libertadores deste ano, o Bahia conseguiu um bom resultado ao empatar por 1x1 com o The Strongest, na altitude de La Paz, na Bolívia. No segundo jogo, em Salvador, o time venceu por 3x0. >

Outro ponto importante no duelo é que o clube jogará pela primeira vez no histórico Centenário. O estádio foi palco da primeira final de Copa do Mundo, em 1930. O Uruguai venceu a Argentina por 4x2 e ficou com o título.>

A tendência é a de que o Centenário viva uma noite quase de campo neutro, com pouca torcida do Boston River. Os tricolores, por outro lado, já estão marcando presença na capital uruguaia e, assim como aconteceu na Bolívia, devem comparecer em bom número. >

Força máxima>

Tendo a fase de grupos da Libertadores como principal objetivo da temporada, o técnico Rogério Ceni colocará força máxima em campo. >

O Esquadrão praticamente não tem desfalques, mas o treinador mantém dúvida no sistema defensivo. >

Nos últimos jogos, Ceni consolidou o time titular com três zagueiros e um lateral. Nesse cenário, Gilberto e Luciano Juba disputam a posição. O lateral direito foi titular no primeiro jogo contra o The Strongest, enquanto Juba começou no segundo duelo. >

Na frente, o comandante voltará a escalar o trio formado por Erick Pulga, Ademir e Lucho Rodríguez. O último, por sinal, estará em casa. Uruguaio, ele começou a carreira no Progreso e passou pelo Liverpool antes de chegar ao clube baiano. >

Do outro lado, o Boston River quer aproveitar o fator casa. O time, no entanto, não estará em seu estádio. O Boston costuma mandar os jogos no Juan Antonio Lavalleja, que tem capacidade para cerca de 7 mil torcedores e está fora dos padrões exigidos pela Conmebol na Libertadores. >

Na segunda fase, o time uruguaio passou pelo chileno Ñublense após vencer por 1x0, no Centenário, e arrancar o empate por 1x1, fora de casa, no segundo jogo. >

A equipe participa da Libertadores pela segunda vez na história e tenta uma classificação inédita para a fase de grupos do torneio. >

No ano passado, o Boston River jogou a segunda fase da pré-Libertadores, mas foi eliminados pelo Huracán, da Argentina. >