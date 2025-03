LIBERTADORES

Bahia x Boston River: veja onde assistir, escalações e arbitragem

Tricolor entra em campo nesta quinta-feira (6), no estádio Centenário, no Uruguai

O Bahia entrará em campo por mais uma decisão na Copa Libertadores da América. Nesta quinta-feira (6), o tricolor enfrenta o Boston River, no estádio Centenário, em Montevidéu, pelo primeiro jogo da terceira fase da competição. >

Fora de casa, a missão do tricolor é a de conseguir um bom resultado para encaminhar a classificação à fase de grupos. O técnico Rogério Ceni conta com praticamente todo elenco e vai colocar força máxima no confronto. Confira informações sobre a partida. >