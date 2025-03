TRICOLOR PRONTO

Bahia faz último treino e embarca para jogo da Libertadores no Uruguai

Tricolor enfrenta o Boston River, nesta quinta-feira (6), no estádio Centenário

O Bahia está pronto para mais um duelo pela Copa Libertadores da América. Na manhã desta quarta-feira (5), o tricolor realizou o último treino antes do confronto com o Boston River, nesta quinta-feira (6), às 21h30, pelo jogo de ida da terceira fase da competição internacional. >

O dia no CT Evaristo de Macedo começou com uma atividade de ativação física na academia. Logo depois, os jogadores foram para o campo. Rogério Ceni fez um trabalho tático em campo reduzido. >

O treinador ajustou o posicionamento dos atletas e passou as últimas orientações. Ceni tem praticamente todo elenco à disposição e vai colocar força máxima no confronto. >

Depois do treino, a delegação do Bahia embarcou rumo a Montevidéu, no Uruguai. A partida de volta contra o Boston River será na próxima quinta-feira (13), às 21h30, na Fonte Nova. >