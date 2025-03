CONCENTRADO

Veja como será a preparação do Bahia para jogo pela Libertadores

Esquadrão enfrenta o Boston River, nesta quinta-feira (6), no Uruguai

Gabriel Rodrigues

Publicado em 4 de março de 2025 às 05:00

Luciano Rodríguez jogará no seu país de origem contra o Boston River Crédito: Divulgação/EC Bahia

A derrota por 2x1 para o Jacuipense no primeiro jogo da semifinal do Campeonato Baiano ficou para trás e o Bahia mira agora o próximo desafio na Copa Libertadores da América. Nesta quinta-feira (6), o tricolor encara o Boston River, às 21h30, no estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai, pelo primeiro duelo da terceira fase. >

Em meio ao Carnaval, nada de folia para os jogadores. A preparação do Esquadrão começou nesta segunda-feira (3). Rogério Ceni comandará mais duas atividades e na quarta-feira (5), véspera da partida, a delegação embarca para o país vizinho. >

O confronto de volta com o Boston River será no dia 13 de março, outra quinta-feira, às 21h30, na Fonte Nova. O tricolor precisa passar pelo time uruguaio para ir à fase de grupos da Libertadores. Se for eliminado, o Esquadrão jogará a Copa Sul-Americana. >