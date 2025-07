SERÁ QUE ACERTA?

Bahia vence o Juventude? Confira os palpites das inteligências artificiais

O CORREIO pediu para o ChatGPT e o Meta IA entrarem na brincadeira e palpitar sobre o resultado do jogo

Pedro Carreiro

Publicado em 27 de julho de 2025 às 17:30

ChatGPT e Meta AI Crédito: ChatGPT

Com as inovações tecnológicas que surgem nos dias atuais, as inteligências artificiais foram se tornando cada vez mais presentes no cotidiano, adquirindo usos cada vez mais diversificados. Dentro desse contexto, o CORREIO pediu para o ChatGPT e o Meta IA entrarem na brincadeira e palpitar sobre o resultado do jogo do Bahia, pela 17ª rodada da Copa do Nordeste, contra o Juventude, na Arena Fonte Nova, às 18h30. >

Chat GPT e Meta chegaram ao consenso que o Esquadrão de Aço vai vencer. O Chat GPT arrisca triunfo do tricolor por 2 a 0 e fez a seguinte análise da partida: “A equipe baiana costuma ser forte em casa, com boa intensidade e presença ofensiva, e deve dominar as ações da partida. O Juventude pode tentar se fechar e explorar os contra-ataques, mas deve enfrentar dificuldades para conter o ritmo do adversário. Com maior volume de jogo e o apoio da torcida, o Bahia tem tudo para conquistar os três pontos”. >