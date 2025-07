TETRACAMPEÃO

Bahia de Feira empata e é campeão da Série B do Campeonato Baiano

Tremendão empatou com o Galícia por 2x2 e volta para a elite do Baianão como campeão da divisão de acesso

O Bahia de Feira se sagrou campeão da Série B do Campeonato Baiano. A conquista foi celebrada na tarde deste domingo (27), após empatar com o Galícia na decisão, por 2x2. Na Arena Cajueiro, em Feira de Santana, o Tremendão defendeu a vantagem conquistada no jogo de ida, após vencer por 1x0. >