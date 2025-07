VALE TAÇA

Após conquistarem o acesso, Bahia de Feira e Galícia decidem a Série B do Baianão

Tremendão defende vantagem conquistada na primeira partida enquanto o Demolidor de Campeões tenta a virada para ser campeão



Gilberto Barbosa

Pedro Carreiro

Publicado em 26 de julho de 2025 às 13:30

Bahia de Feira derrotou o Galícia por 1 a 0 no primeiro jogo da final Crédito: Valder Silva/Ascom Galícia

É tempo de decisão na Série B do Campeonato Baiano. Após conquistarem o acesso à elite estadual, Bahia de Feira e Galícia voltam a campo para a segunda partida da final do torneio. O Tremendão defende a vantagem conquistada no jogo de ida, após vencer por 1x0. A bola rola neste domingo (27), às 15h, na Arena Cajueiro, Feira de Santana.

O Bahia de Feira volta à Série A após ser rebaixado em 2024. A equipe teve a segunda melhor campanha da primeira fase, com 20 pontos, e passou pelo Fluminense de Feira na semifinal para alcançar a decisão. Após vencer o primeiro jogo da final, a equipe conta com o apoio da torcida na Arena Cajueiro para confirmar a vantagem e levar a taça. >

“Será uma partida muito difícil. Apesar de termos a vantagem do empate, o Galícia é uma equipe muito competitiva e que nunca desiste. Também sabemos que o campo não será um fator prevalecente tendo em vista que eles jogaram diversas partidas na nossa arena. Mas estamos prontos para a batalha e espero que possamos levar esse troféu diante do nosso torcedor para coroar o nosso retorno a elite”, projeta o presidente do clube Tiago Souza. >

Já o Galícia volta a Série A após quase dez anos. A equipe foi rebaixada em 2017 e desde então tentava o retorno a elite do futebol estadual. A equipe terminou a primeira fase na quarta colocação, com 15 pontos e superou o Itabuna na semifinal para conquistar o acesso. Após a derrota na primeira partida, a equipe espera reverter o resultado e sair com a taça. >

“Nossa expectativa é de ser campeão. Com muito respeito ao adversário, por toda estrutura e investimento que possui, com uma folha superior ao dobro da nossa, mas que dentro de campo já mostramos que as duas equipes se equivalem tecnicamente. Foram 2 jogos muito equilibrados e o último foi decidido no detalhe, o que deve acontecer na final também”, afirma o diretor de futebol Jayme Brandão. >

Bahia de Feira

Para esse ano, o primeiro contratado da equipe feirense foi o técnico João Carlos Ângelo, que ficou livre no mercado após ser demitido da Juazeirense, no mês de janeiro. Após a definição do treinador, a diretoria foi mapeando o elenco que participaria da Série B. >

“Nós observamos muitos jogos e mantemos contato com alguns jogadores que nos interessavam. Não conseguimos trazer todos, mas acredito que montamos um elenco com um bom nível técnico e que, com empenhos, conseguimos nosso maior objetivo que era o acesso”, diz o vice-presidente. >

A participação do Tremendão na competição foi posta em xeque por Tiago ainda no ano passado. Após o descenso no estadual, o gestor cogitou a retirada dos investimentos no futebol pelos proprietários do clube. No entanto, prevaleceu o apelo de torcedores e da comunidade de Feira de Santana. >

“Analisamos vários aspectos e entendemos que o Bahia de Feira deixou de ser uma equipe que pertence a um grupo empresarial e passou a ser um patrimônio do município. Fomos tocados pelos apelos e isso acabou prevalecendo a nossa vontade. Vendo os torcedores e simpatizantes do clube na nossa casa, temos certeza de que voltar atrás dessa decisão foi uma atitude muito acertada”, explica. >

Tiago ainda reforça o foco na decisão de domingo, antes de pensar no projeto para 2026. “Temos uma partida muito importante por vir, mas a ideia é manter aquilo que acreditamos que deu certo e tentar melhorar o que não ficou a contento”, finaliza. >

Galícia

Assim como nos anos anteriores, a montagem do elenco da equipe soteropolitana foi feita mesclando jogadores jovens, com idade sub-23, com atletas experientes. Apesar de pregar foco na partida de domingo, Jayme projeta manter a base de 2025 para o próximo anos e contratar novos jogadores para a Série A visando a permanência. >

“Nosso primeiro objetivo é a permanência, mas um clube com a tradição do Galícia não pode nunca pensar apenas em participar. Tentaremos buscar uma semifinal, para conseguir um calendário melhor em 2027, objetivo que já alcancei quando estive no Jequié”, fala. >

Primeiro tricampeão baiano e quarto maior campeão estadual, com cinco títulos, o Granadeiro sonha com o retorno aos dias de glória. Contratado em março deste ano após passagem pelo Jequié, Jayme afirma que a meta é reposicionar o clube como um dos grandes do estado. >