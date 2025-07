NA BRONCA

Sport reclama da arbitragem e aciona a CBF após empate com o Vitória

Clube pernambucano aponta dois pênaltis não marcados e cobra áudios do VAR com urgência

Pedro Carreiro

Publicado em 25 de julho de 2025 às 16:06

Um dos lances em que Sport pediu pênalti durante jogo contra o Vitória Crédito: Reprodução

Não foi apenas o Vitória que deixou o Barradão frustrado após o empate por 2 a 2 com o Sport, na noite de quarta-feira (23), pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe pernambucana também demonstrou insatisfação por conta da atuação da arbitragem. >

O clube anunciou, nesta quinta-feira (24), que irá protocolar uma representação formal na Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para questionar a conduta da equipe de arbitragem na partida.>

Em nota oficial, o Sport destacou dois lances que, segundo o clube, configuram pênaltis claros não marcados a seu favor durante o confronto.>

"O Clube destaca dois lances claros de pênalti não assinalados a seu favor: o primeiro, um carrinho por trás em Zé Lucas dentro da área; e o segundo, uma infração por toque deliberado com a mão do defensor adversário, que impediu a progressão do atacante Barletta", diz o comunicado.>

Vitória 2 x 2 Sport 1 de 5

A nota ainda critica a atuação do VAR: >

"Em ambos os casos, causa estranheza o fato de o árbitro não ter sido chamado para a revisão das jogadas pelo VAR, que foram rapidamente reiniciadas sem a devida análise", acrescenta o texto.>

O clube solicita à CBF, "com máxima urgência", o envio dos áudios do VAR referentes aos dois lances, argumentando que houve falhas graves e ausência de revisão técnica. O Sport também espera que os fatos "sejam apurados com seriedade pelos órgãos competentes".>

A reclamação ganhou reforço da análise do comentarista de arbitragem da TV Globo, PC Oliveira, que, após rever o lance envolvendo o toque de mão de Maykon Jesus, do Vitória, afirmou que se tratou de "pênalti claro".>

A partida teve como árbitro principal Lucas Canetto Bellote (SP), com Márcio Henrique de Gois (SP) no comando do VAR.>