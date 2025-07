APAGÃO

Falta de concentração? Gols sofridos no fim de partidas preocupa defesa do Vitória

Os dois tentos anotados pelo Sport diante dos rubro-negros baianos aconteceram após os 40 minutos do segundo tempo

Alan Pinheiro

Publicado em 25 de julho de 2025 às 05:35

Lucas Halter em ação pelo Vitória diante do Sport Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Enquanto o árbitro não apitar o fim de uma partida, tudo pode acontecer. Se a concentração diminuir, a bola pode punir. Esse foi o caso do Vitória na noite desta quarta-feira (23), quando não conseguiu segurar a vantagem e empatou com o Sport, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Além do confronto contra os pernambucanos, os erros cometidos nos minutos finais têm sido frequentes após a pausa para a disputa do Mundial de Clubes.>

Desde que o Leão voltou para iniciar a segunda metade da temporada, a equipe baiana entrou em campo cinco vezes, sendo uma sob o comando de Thiago Carpini e quatro jogos com Fábio Carille. Neste recorte, o clube rubro-negro teve as redes vazadas em quatro oportunidades, todas após os 40 minutos do segundo tempo.>

O vacilo mais recente ocorreu na última vez que os comandados de Carille entraram em campo. Contra o Sport, o prejuízo foi em dobro. Em vantagem no placar, o adversário de Recife empatou o jogo aos 43 minutos da segunda etapa. Apesar do uruguaio Renzo López colocar o Leão da Barra à frente do placar novamente, o Sport voltou a igualar a partida aos 53 minutos.>

Em entrevista coletiva, o comandante rubro-negro lamentou os pontos perdidos e a desatenção da equipe no final da partida, mas advertiu que o time vai sofrer até o final da competição. “A gente estava muito bem posicionado. Bola desvia e tira o Lucas, o gol acontece. Lateral nosso, a gente não ganha a segunda bola, não é escanteio. Coisas que acontecem. Quero parabenizar a garra, meu quarto jogo, foi o melhor até agora. Trabalhamos bastante a bola. Quero agradecer aos torcedores e vai ser assim até 21 de dezembro”, avisou.>

Antes dos gols sofridos para o Sport, o Vitória foi superado pelo Internacional em condições semelhantes. O Rubro-negro segurava o empate dentro do Beira-Rio até os 92 minutos, quando Bruno Tabata balançou as redes de Lucas Arcanjo e deu os três pontos para o Colorado. O mesmo cenário ocorreu dias antes, pela Copa do Nordeste.>

Dentro do Barradão, mais uma eliminação dentro de casa na temporada. O Confiança, rival do Vitória na ocasião, se classificou para as semifinais após vencer os mandantes por 1x0. O gol marcado pelos sergipanos ocorreu aos 91 minutos. Apesar de não ter as redes vazadas contra Botafogo e Red Bull Bragantino, os últimos minutos de ambos os confrontos contaram com chances reais dos adversários, principalmente com Cuiabano e Isidro Pitta, respectivamente.>