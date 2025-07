PROFESSOR SATISFEITO

Apesar do resultado, Carille aprova desempenho do Vitória contra o Sport: 'Coisas boas aconteceram'

Leão da Barra empatou em 2 a 2 com o lanterna do Brasileirão, mas o técnico Fábio Carille viu boa evolução da equipe

Pedro Carreiro

Publicado em 24 de julho de 2025 às 16:40

Fábio Carille à beira do campo contra o Sport Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O empate por 2 a 2 com o Sport teve gosto de derrota para o Vitória. A equipe esteve à frente do placar duas vezes nos minutos finais, mas cedeu o empate em ambas as ocasiões, desperdiçando uma ótima chance de somar três pontos em casa contra o lanterna e único time que ainda não venceu no Brasileirão. Com isso, o Vitória foi a 16 pontos e segue na 15ª colocação. >

Apesar do resultado decepcionante, principalmente pela forma como a partida se desenrolou, o técnico Fábio Carille aprovou o desempenho da equipe.>

“Vocês vão me ver chateado pelo resultado, mas acredito muito nesse grupo. Falei para a gente levantar a cabeça e mudar isso. Estamos fora da zona [de rebaixamento], embora alguns times tenham menos jogos. Muitas coisas boas aconteceram: nosso meio-campo se movimentou bem, chegamos pelos lados, finalizamos bastante. Muitas coisas estão acontecendo na conversa, estou muito satisfeito. Claro que precisamos melhorar em outros aspectos”, analisou o comandante rubro-negro.>

Ofensivamente, o time de fato apresentou evolução: voltou a marcar dois gols em uma única partida após mais de dois meses e dez jogos. Além disso, foram 26 finalizações (sete no alvo), o maior número registrado pela equipe neste Brasileirão. Em contrapartida, o time também cedeu 20 finalizações (oito no alvo), sua segunda pior marca defensiva desde a chegada de Carille — atrás apenas do jogo contra o Botafogo, quando sofreu 23 finalizações (sete no alvo).>

“Todo técnico busca equilíbrio. Da mesma forma que sofremos mais finalizações, foi o jogo em que mais finalizamos. Precisamos arriscar mais, estar melhor posicionados para isso. Só o dia a dia, a confiança e o trabalho vão garantir esse equilíbrio”, projetou Carille.>

A partida também trouxe uma boa novidade: o meia Felipe Cardoso, contratado após se destacar pelo Atlético de Alagoinhas, fez sua estreia no Brasileirão. Ele entrou no intervalo no lugar de Lucas Braga e mostrou que pode ser útil à equipe. Antes disso, o atleta de 22 anos havia jogado apenas uma vez pelo Vitória, em março, atuando por 23 minutos sob o comando de Thiago Carpini.>

“Não consigo responder o que o Carpini pensava sobre o grupo. O Felipe vem treinando bem, como outros jogadores. A próxima semana será muito importante. Teremos mais tempo para ver melhor o grupo, treinar. Há jogadores até da base me surpreendendo. Desde que cheguei, ele [Felipe] vem treinando muito bem”, destacou Carille.>

Sem muito tempo para descansar ou lamentar o empate, o elenco do Vitória viajou na manhã desta quinta-feira (24) para São Paulo, onde enfrenta o Mirassol neste sábado (26), às 18h30, no Estádio Campos Maia, pela 17ª rodada.>

Para a partida, Carille pode ter desfalques importantes devido a problemas físicos. Após serem substituídos contra o Sport, Matheuzinho e Kayzer foram vistos no banco de reservas com gelo no pé e na lombar, respectivamente. Desfalque certo é o ponta Erick, que recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso. Em contrapartida, Osvaldo retorna de suspensão e reforça o time.>