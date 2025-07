LUTO

Ícone da luta livre, Hulk Hogan morre aos 71 anos nos EUA

Astro do wrestling teve carreira marcou gerações nos ringues e nas telas

Hulk Hogan, uma das maiores lendas da luta livre mundial, morreu aos 71 anos na manhã desta quinta-feira (24), nos Estados Unidos. Segundo informações do site TMZ, o ex-lutador sofreu uma parada cardíaca em sua residência, localizada em Clearwater, na Flórida. Equipes de emergência foram acionadas e retiraram Hogan de maca do local, mas ele não resistiu. >

O nome verdadeiro de Hogan era Terry Gene Bollea. Nascido em 11 de agosto de 1953, na cidade de Augusta, no estado da Geórgia, ele se tornou um dos rostos mais conhecidos do wrestling nas décadas de 1980 e 1990. Seu carisma, físico imponente e estilo performático fizeram dele um símbolo da cultura pop americana, muito além dos ringues.>

Durante sua trajetória, Hulk Hogan foi figura central em eventos das duas maiores organizações de luta livre dos EUA: a World Wrestling Federation (WWF, atual WWE) e a World Championship Wrestling (WCW). Sua imagem inconfundível, com bigode loiro e bandana, se tornou um ícone para fãs de todas as idades.>

O sucesso na luta o levou também ao cinema. Em 1982, ele estreou nas telonas com uma participação marcante no filme "Rocky III", ao lado de Sylvester Stallone, interpretando o lutador Thunderlips. Depois disso, protagonizou longas como "Desafio Total" (1989), "Comando Suburbano" (1991) e "O Senhor Babá" (1993), além de estrelar a série "Thunder - Missão no Mar", em 1994. Embora suas atuações não tenham agradado à crítica, conquistaram um público fiel entre os fãs.>