RESULTADO FRUSTRANTE

Vitória cede gols nos minutos finais e empata com o lanterna Sport no Barradão

Leão da Barra não conseguiu se impor contra a pior equipe da competição e empatou com o Leão da Ilha por 2 a 2

Pedro Carreiro

Publicado em 23 de julho de 2025 às 23:45

Vitória x Sport Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Em um jogo dramático, decidido nos acréscimos, o Vitória cedeu o empate duas vezes nos minutos finais e ficou no 2 a 2 com o Sport, na noite desta quarta-feira (23), no Barradão, pela 16ª rodada do Brasileirão. Erick abriu o placar para o Leão da Barra no início do segundo tempo, mas a equipe sofreu o primeiro empate aos 44 minutos, com gol de Romarinho. Renzo López marcou o que parecia ser o gol da vitória aos 48, mas, aos 53, Romarinho voltou a balançar as redes e deixou tudo igual. >

Ofensivamente, a equipe baiana mostrou evolução em relação aos últimos jogos, criou boas chances e poderia até ter marcado mais gols. Por outro lado, defensivamente, o time não foi tão sólido quanto vinha sendo, cedeu muitas oportunidades e contou com uma atuação inspirada de Lucas Arcanjo para garantir ao menos o empate.>

Com o resultado frustrante diante do lanterna da competição, que ainda não havia vencido e nem marcado dois gols em um só jogo até então, o Vitória chegou aos 16 pontos e segue na 15ª colocação. Agora, o time volta a campo neste sábado (28), às 18h30, contra o Mirassol, no Estádio Campos Maia, em Mirassol.>

O JOGO

O Vitória começou o duelo de leões em Salvador tomando a iniciativa e mantendo mais a posse de bola. A equipe se comportava bem e empurrava o Sport para o campo de defesa com uma postura mais propositiva. No entanto, quem chegou com perigo primeiro foi o time de Recife. Aos cinco minutos, após cobrança de escanteio de Lucas Lima, Derik subiu sozinho e cabeceou para uma grande defesa de Lucas Arcanjo. >

Apesar do susto inicial, o Rubro-Negro continuou controlando as ações da partida e passou a acumular chances. Aos 13 minutos, Matheuzinho tocou para a ultrapassagem de Erick, que cruzou na área. Kayzer não conseguiu desviar com precisão, e Makon Jesus ficou com a sobra, batendo cruzado. Caíque salvou, e o camisa 79 do Vitória ainda dividiu com Ramon e Zé Lucas na sequência.>

O Leão da Barra seguia soberano, recuperando a bola rapidamente e impedindo o time pernambucano de sequer ultrapassar o meio-campo. Com essa dominância, a equipe seguiu pressionando e criou mais uma chance clara aos 19 minutos. Após cruzamento, Lucas Braga ajeitou de cabeça para Matheuzinho, que bateu de primeira, mas pegou mal e mandou no meio do gol.>

Do meio para o fim da primeira etapa, o Vitória perdeu o controle da partida, e o jogo ficou mais aberto, com ambas as equipes encontrando espaços e criando oportunidades. >

Aos 36 minutos, Ramirez invadiu a área, cortou a marcação de Zé Marcos e finalizou para a defesa de Lucas Arcanjo. Zé Lucas pegou o rebote, mas foi travado de forma providencial por Lucas Halter. A resposta do time comandado por Carille veio pouco depois, com um chutaço de Erick de fora da área que explodiu na forquilha.>

Mas antes do intervalo, quem quase abriu o placar foi o Sport. Já nos acréscimos, o zagueiro Ramon, formado na base do Vitória, subiu sozinho na pequena área após escanteio e cabeceou com perigo, fazendo a bola passar raspando a trave direita de Arcanjo.>

Vitória 2 x 2 Sport 1 de 5

A etapa complementar começou agitada, em ritmo semelhante ao do primeiro tempo. O Leão da Barra seguia com mais posse de bola, tentando propor o jogo, mas quem chegou primeiro com perigo foi o Leão da Ilha. Lucas Lima partiu pelo meio e tocou para Derik dentro da área do Vitória. O atacante não conseguiu finalizar, mas a bola sobrou para Zé Lucas, que arriscou de fora da área e obrigou Lucas Arcanjo a fazer mais uma grande defesa.>

Assim como na primeira etapa, o Rubro-Negro baiano continuava dominando as ações mesmo após o susto, mas desta vez, conseguiu balançar as redes. Aos oito minutos, Renato Kayzer roubou a bola no campo de ataque e dividiu com o goleiro Caíque. A sobra ficou com Raúl Cáceres, que perdeu a chance com o goleiro já caído. Na sequência, Felipe Cardoso pegou o rebote e cruzou na área para Cáceres ajeitar de cabeça, e Erick chegou batendo para abrir o placar, depois de muita insistência.>

Empolgado com o gol, o Leão da Barra quase ampliou logo em seguida, em uma grande jogada de Renato Kayzer. O centroavante recebeu a bola e, já no domínio, aplicou um drible da vaca em Ramon. Na sequência, soltou uma bomba da entrada da área e só não marcou porque Caíque foi buscar no ângulo.>

Mas depois dessa chance, o Vitória parou de jogar e viu o Sport crescer na partida até chegar ao empate aos 43 minutos. Em cobrança de escanteio, a bola foi desviada na primeira trave e sobrou para Romarinho, que bateu de primeira. A bola ainda desviou em Zé Marcos e voltou para o atacante, que encheu o pé e deixou tudo igual.>

Quando tudo parecia que ia por água abaixo, o Leão da Barra marcou o gol que parecia ser o da vitória aos 48 minutos. Ronald fez um cruzamento perfeito para Renzo López, que subiu sozinho no segundo pau e cabeceou com firmeza, fazendo o Barradão explodir em festa.>

Entretanto, a comemoração foi por água abaixo — junto com a chuva — porque, no último lance, aos 53 minutos, o Sport voltou a empatar e marcou dois gols em uma mesma partida pela primeira vez no campeonato. Matheusinho cruzou na área, e Romarinho apareceu entre os dois zagueiros do Vitória para se esticar e tocar na saída de Lucas Arcanjo, dando números finais ao jogo.>

FICHA TÉCNICA

Vitória 2 x 2 Sport - 16ª rodada Campeonato Brasileiro >

Vitória: Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Lucas Halter, Zé Marcos e Maykon Jesus; Willian Oliveira (Ricardo Ryller), Baralhas e Matheuzinho (Ronald); Erick (Fabri), Lucas Braga (Felipe Cardoso) e Renato Kayzer (Renzo López). Técnico: Fábio Carille. >

Sport: Caíque França; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon e Igor Cariús; Rivera (Gonçalo Paciência), Zé Lucas (Atencio) e Lucas Lima (Romarinho); Chrystian Barletta (Hyoran), Derik e Colo Ramirez (Matheusinho). Técnico: Daniel Paulista>

Local: Estádio Barradão, em Salvador (BA) >

Público pagante: 13.353>

Renda: R$ 291.614>

Gols: Erick aos oito minutos e Renzo López aos 48 minutos do 2ºT (Vitória) ; Romarinho aos 43 e aos 53 minutos do 2ºT (Sport)>

Cartões Amarelos: Zé Marcos, Baralhas e Renzo López (Vitória) ; Derik Lacerda, Zé Lucas e Barletta (Sport) >

Arbitragem: Lucas Canetto Bellote, auxiliado por Danilo Ricardo Simon Manis e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (Trio de São Paulo);>