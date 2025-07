VAI VINGAR?

Ex-meio-campista de gigante espanhol é anunciado pelo Flamengo

Saúl Ñíguez, ex-Atlético de Madrid, assinou com o Mengão até 2030

Pedro Carreiro

Publicado em 23 de julho de 2025 às 20:00

Saúl vai usar a camisa 8 no Flamengo Crédito: Gilvan de Souza / CRF

O Flamengo confirmou nesta quarta-feira (23) a contratação do meia espanhol Saúl Ñíguez, que chega ao clube após encerrar seu vínculo com o Atlético de Madrid. Com contrato válido por três anos, Saúl é a primeira contratação do Rubro-Negro na atual janela de transferências, aberta no dia 10 de julho. >

Com 30 anos, Saúl estava emprestado ao Sevilla, da Espanha, até o meio de 2025, mas negociou uma rescisão antecipada para poder assinar com o Flamengo. No clube carioca, ele reencontrará o lateral Filipe Luís, com quem atuou durante quatro temporadas no Atlético de Madrid.>

Nos últimos dias, Saúl chegou a encaminhar sua transferência para o Trabzonspor, da Turquia, mas desistiu da negociação por motivos pessoais. A família do jogador demonstrou resistência à mudança para o país turco, o que abriu espaço para o interesse do Flamengo, que logo avançou nas conversas e fechou acordo com o meio-campista.>

Natural de Elche, na Espanha, Saúl é produto da base do Atlético de Madrid e uma das referências da equipe na era comandada por Diego Simeone. Em 2021/22, foi emprestado ao Chelsea, onde conquistou o Mundial de Clubes, antes de retornar ao clube espanhol. Em julho de 2024, foi emprestado ao Sevilla por duas temporadas.>