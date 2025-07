BRASILEIRÃO

RB Bragantino x Flamengo: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Válida pela 16ª rodada do Brasileirão, a partida será disputada no Estádio Cicero de Souza Marques, em Bragança Paulista, às 21h30

RB Bragantino e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira (23 de julho de 2025), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Cicero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP), pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A. Veja onde assistir ao vivo, horário da partida e as prováveis escalações. >

Onde assistir RB Bragantino x Flamengo ao vivo

RB Bragantino

Flamengo

O Flamengo vem de vitória no clássico contra o Fluminense, por 1 a 0, e ocupa a vice-liderança do Brasileirão, com 30 pontos — três a menos que o líder Cruzeiro. O time carioca enfrenta o duelo com oito desfalques: Allan, Alex Sandro, Ayrton Lucas, Danilo, Erick Pulgar, Michael, Plata e De La Cruz. Em compensação, Filipe Luís terá o retorno de Bruno Henrique e contará com Wesley, mesmo em meio a negociações com a Roma. >