BRASILEIRÃO

Ceará x Mirassol: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Válida pela 16ª rodada do Brasileirão, a partida será disputada na Arena Castelão, em Fortaleza, às 19h

Ceará e Mirassol se enfrentam nesta quarta-feira (23), às 19h00 (de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2025. Veja onde assistir ao vivo, horário da partida e as prováveis escalações. >

Onde assistir Ceará x Mirassol ao vivo

Ceará

O Ceará ocupa a 11ª posição na tabela, com 18 pontos. O time vem de duas derrotas consecutivas, a mais recente delas para o Internacional por 1 a 0, fora de casa. Antes disso, havia vencido o clássico contra o Fortaleza na volta da pausa para o Mundial de Clubes. O técnico Léo Conde não poderá contar com o lateral-esquerdo Matheus Bahia, suspenso. >

Mirassol

O Mirassol vive excelente fase e está na 7ª colocação, com 21 pontos, apenas quatro atrás do G-6. A equipe paulista está invicta há seis jogos, com quatro vitórias e dois empates. No último jogo, goleou o Santos por 3 a 0. Para o duelo no Castelão, o técnico Rafael Guanaes terá os desfalques de Lucas Ramon e João Victor, ambos suspensos. >