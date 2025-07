TIME DEFINIDO

Com Erick e Willian Oliveira entre os titulares, Vitória está escalado para enfrentar o Sport

Atacante e o volante foram as principais novidades no time titular escolhido pelo técnico Fábio Carille

O Vitória está escalado pelo técnico Fábio Carille para encarar o Sport logo mais, às 21h30, no Barradão, pela 16ª rodada do Brasileirão. A principal novidade no time titular é a presença de Erick na ponta direita e Willian Oliveira no meio-campo. O ponta entra no lugar de Fabri, que sentiu o joelho na última partida, mas está à disposição no banco, enquanto o volante, que está retornando após cumprir suspensão, tomou o lugar de Ronald. >