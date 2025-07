PARA EMBALAR DE VEZ

Vitória recebe Sport em casa para fugir da zona de rebaixamento da Série A

Confronto contra os pernambucanos ocorre nesta quarta-feira (23), às 21h30, no Barradão



Alan Pinheiro

Pedro Carreiro

Publicado em 23 de julho de 2025 às 05:00

Vitória vai enfrentar o Sport nesta quarta-feira (23) Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Após bater o Red Bull Bragantino e voltar a vencer na temporada depois de oito jogos, o Vitória terá um clássico nordestino pela frente para dar início à uma sequência positiva e seguir se recuperando no Campeonato Brasileiro. Em jogo válido pela 16ª rodada da Série A, o Leão da Barra recebe o Sport nesta quarta-feira (23), às 21h30, no Barradão.>

Com os três pontos somados na última rodada, os baianos começam o confronto na 15ª colocação, com 15 pontos. Já o Leão da Ilha é o lanterna da competição, com três pontos, e único time que ainda não venceu no certame. >

Apesar do momento ruim do adversário, o retrospecto entre as duas equipes aponta um duelo equilibrado, mas com leve vantagem para o rubro-negro baiano. Em 50 confrontos ao longo da história, o Vitória venceu 20 (40%), empatou 14 (28%) e perdeu 16 (32%). Entretanto, em jogos pela Série A, o retrospecto é de total equilíbrio: nove vitórias para cada lado e sete empates em 25 encontros. >

Jogando como mandante, o Leão da Barra é soberano contra o Leão da Ilha. Em 24 confrontos em casa, a equipe baiana tem 16 vitórias (67%), quatro derrotas (17%) e quatro empates (17%). Em jogos pela Série A, a dominância é um pouco menor: sete vitórias (58%), três derrotas (25%) e dois empates (17%). Além do bom retrospecto em casa, o Vitória não perde para o Sport há cinco jogos. >

Diante do RB Bragantino, os rubro-negros terminaram a partida com apenas 28% de posse de bola, a menor desde o início da competição nacional. Nas palavras do técnico Fábio Carille, essa porcentagem vai aumentar de acordo com a melhora na confiança dos atletas, o que pode acontecer com um resultado positivo diante dos pernambucanos.>

“A partir do momento que a gente ficar mais com a bola, vai sair mais de trás. Quando a gente tiver a bola, vai entrar no campo deles. Também temos que melhorar nossa compactação. Vai ser com trabalho, não tem outra forma. Com trabalho vamos acertar isso”, explicou.>

Para o confronto contra o Sport, o comandante rubro-negro vai contar com o retorno do volante Willian Oliveira, que cumpriu suspensão na última partida e volta a aparecer entre os relacionados. Apesar de deixar o jogo passado com dores no joelho, o atacante Fabri não preocupa e será opção no ataque do Leão.>