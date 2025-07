HOMEM GOL

Renato Kayzer é responsável por 80% dos gols marcados pelo Vitória desde que estreou

Atacante marcou quatro dos últimos cinco gol do Leão da Barra na temporada

Pedro Carreiro

Publicado em 22 de julho de 2025 às 06:30

Renato Kayzer celebrando gol marcado contra o Bragantino Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Contratado em abril junto ao Fortaleza, Renato Kayzer demorou a engrenar com a camisa do Vitória. Custando R$ 5 milhões aos cofres do clube, o atacante chegou sob desconfiança da torcida, tanto pelo valor investido quanto por já ter 29 anos. Além disso, chegou lesionado e levou pouco mais de um mês para fazer sua estreia oficial. No entanto, até o momento, a longa espera e o investimento parecem estar valendo a pena. >

O camisa 79 do Leão da Barra marcou dois gols logo em sua estreia, comandando a vitória de virada por 2 a 1 contra o Vasco, em maio, pela 8ª rodada do Brasileirão. Na rodada seguinte, voltou a balançar as redes, marcando o único gol do time na derrota por 2 a 1 para o Bahia.>

Kayzer voltou a marcar neste último domingo (20), anotando o gol da vitória contra o Bragantino, no Barradão. O tento encerrou uma sequência de oito jogos sem vitórias e sete partidas sem marcar da equipe. Ao todo, ele soma quatro gols em nove partidas pelo Vitória, alcançando uma média de 0,44 gols por jogo, e é responsável direto por 5 dos 15 pontos que a equipe conquistou no Brasileirão. >

Desde sua estreia, o centroavante foi o único jogador do clube a marcar gols no Brasileirão. Considerando todas as competições, apenas Claudinho balançou as redes nesse período, ao marcar na vitória contra o Cerro Largo, no Uruguai, pela 5ª rodada do Grupo B da Copa Sul-Americana. Ou seja, nos últimos 72 dias, Kayzer foi responsável por 80% dos gols do Vitória, atuando em nove dos dez jogos disputados pelo time no intervalo.>

Kayzer também já figura como vice-artilheiro do clube na temporada, ao lado de Fabri, Carlinhos, Matheuzinho e Gustavo Mosquito. A diferença é que, enquanto esses jogadores disputaram pelo menos 20 partidas, o camisa 79 atuou em apenas nove. Ele só está atrás de Janderson, que marcou oito gols em 34 jogos antes de deixar o clube.>