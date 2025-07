CONFUSÃO

Torcedor que bateu boca com Neymar diz que foi agredido: 'Colocou a torcida contra'

Santista disse que ele e sobrinho foram atacados por outros torcedores após episódio

Carol Neves

Publicado em 25 de julho de 2025 às 08:34

Torcedor Alex Bacaninha Crédito: REprodução

O torcedor Alex "Bacaninha" afirmou nesta quinta-feira (24) que se sentiu exposto por Neymar e responsabilizou o atacante por ter sido alvo de agressões na saída do jogo entre Santos e Internacional, na Vila Belmiro. Alex foi o torcedor filmado batendo boca com Neymar após a derrota do time paulista pelo Brasileirão.>

"Assim que o Neymar saiu e eu desci [da parte do vidro], uma boa parte da torcida me cercou e queria me agredir", contou Alex, em entrevista à ESPN. Segundo ele, o desentendimento com o jogador, ocorrido após o apito final, desencadeou a violência. "Um torcedor tentou me dar um tapa no rosto, mas deram chute na gente. Meu sobrinho acabou ficando com o olho um pouco roxo. Neymar acabou colocando a gente contra a torcida.">

A discussão entre Neymar e o torcedor aconteceu logo após a derrota do Santos por 2 a 1, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em vídeos que circularam nas redes sociais, Neymar é visto discutindo com Alex e mandando-o "calar a boca", após ser cobrado.>

Alex, que disse frequentar o mesmo setor da arquibancada em todos os jogos, afirmou que já vinha fazendo críticas desde a partida contra o Flamengo, uma semana antes, e que apenas cobrou atitude do camisa 10, por ser o capitão da equipe. "Pedi para ele cobrar empenho, raça, garra. Não entendi por que ele ficou tão nervoso. Em todos os jogos estou lá. Eu estava com meu filho e meu sobrinho, e fomos agredidos por outros torcedores depois daquela discussão que o Neymar proporcionou. Isso que ficou chato", acrescentou. >

Segundo o torcedor, Neymar teria respondido ainda durante a partida e prometido procurá-lo após o jogo. "Veio no fim do jogo, mandando calar a boca, me ofendendo, falando que se eu fosse macho era para ir até o vestiário falar", relatou.>

Depois do episódio, Alex publicou um vídeo nas redes sociais pedindo desculpas pela forma como abordou o jogador. "Hoje me exaltei um pouco. O time do Santos está deixando muito a desejar. Eu cobrei do Neymar. Fui um pouco ríspido. Usei algumas palavras de baixo calão, ele também me xingou. Mas é só no calor do momento", afirmou.>

Apesar da tensão, Alex reforçou que continua apoiando o time e que Neymar ainda é um ídolo. "Brigo com minha família inteira por causa do Neymar, brigo com meus irmãos, que são são-paulinos. Mas acredito que dá para melhorar um pouquinho.">

Jogador se manifesta>

Neymar também se manifestou nas redes sociais. Ele disse que aceita cobranças dentro de campo, mas que foi ofendido pessoalmente. "O que ele não pode fazer é me ofender do jeito que ele me ofendeu. Falar que eu sou mercenário junto ao meu pai, falar da minha família e amigos... Desculpa, mas é difícil controlar", escreveu.>

Na publicação, o jogador reafirmou seu compromisso com o Santos e disse que vai "correr, lutar, gritar e até brigar se for possível" para tirar o clube da crise. Com a derrota para o Internacional, o Santos segue com 14 pontos, na 17ª posição do Campeonato Brasileiro, abrindo a zona de rebaixamento.>

Leia a nota de Neymar na íntegra:>

"No calor da emoção é difícil controlar os sentimentos quando você é ofendido de forma injusta... E eu jamais vou discutir com o torcedor quando ele me cobra dentro de campo, ali ele tem o direito de opinar se eu joguei mal ou não e tem total direito de vaiar!>

O que ele não pode fazer é me ofender, do jeito que ele me ofendeu (infelizmente na hora eu só escutei ele falando, jogo estava parado).>

Falar que eu sou mercenário junto ao meu pai, falar da minha família e amigos.. Desculpa, mas é difícil controlar! (Mesmo sabendo que eu tenho).>

Vim ao Santos para tentar ajudar o clube da melhor forma possível, dentro e fora de campo! E no dia em que a torcida achar que eu não posso mais ajudar ou que estou prejudicando o clube de alguma forma, eu sou o primeiro a pegar as minhas coisas e sair!>

Santos Futebol Clube é uma das minhas maiores paixões. E, enquanto eu tiver forças, vou fazer o meu melhor por este clube... Vou correr, lutar, gritar e até brigar se for possível para conseguir colocar o Santos onde merece estar.>