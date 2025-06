NOVO IMÓVEL

Resort para os parças: Neymar compra mansão de R$ 15 milhões ao lado da própria casa

Jogador do Santos amplia propriedades em Mangaratiba e planeja unir terrenos para receber amigos e promover festas

Carol Neves

Publicado em 25 de junho de 2025 às 08:57

Neymar Crédito: Reprodução

O atacante Neymar decidiu ampliar sua presença no Brasil ao adquirir um novo imóvel em Mangaratiba, na Costa Verde do Rio de Janeiro. A compra foi feita em um condomínio de alto padrão, o Porto Bello, onde o craque já possui uma mansão. O novo terreno, vizinho à sua atual residência, era de propriedade do DJ Marlboro e teria sido negociado por aproximadamente R$ 15 milhões.>

De acordo com o colunista Daniel Nascimento, do jornal O Dia, a venda ocorreu sem mediação de corretores ou imobiliárias, diretamente entre o pai do jogador e o artista. Por isso, o valor teria ficado abaixo do preço de mercado.>

Neymar 1 de 11

A nova casa, que conta com cerca de 10 mil metros quadrados, deverá ser incorporada à estrutura já existente, que possui 5 mil metros quadrados. A intenção do camisa 10 do Santos é transformar o espaço em um verdadeiro resort privado, com infraestrutura para receber convidados e realizar eventos. A propriedade atual já dispõe de seis suítes, heliponto, quadra de tênis, spa, academia, piscina, adega climatizada, sauna e sala de massagem.>