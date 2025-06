AMISTOSO

Neymar vira meme e é criticado após drible em influenciador: 'Fim lamentável'

Lance viral gerou comparações com Messi e CR7; jogador afirma ter "orgulho" do que construiu na carreira

Carol Neves

Publicado em 18 de junho de 2025 às 10:16

Neymar disputou amistoso Crédito: Reprodução

Neymar Jr voltou a chamar atenção nas redes sociais nesta terça-feira (17), mas fora dos grandes palcos do futebol. Durante um jogo beneficente, o atacante protagonizou um lance que chamou atenção ao driblar o influenciador Gordão da XJ com pedaladas em ritmo lento, finalizando com uma caneta. A cena chamou atenção dos internautas e viralizou rapidamente. >

Uma página na rede social X ironizou a participação do camisa 10: "Cristiano Ronaldo campeão da Nations League, Messi jogando a Copa do Mundo de Clubes e Neymar x Gordão da XJ". O contraste com os outros astros da mesma geração alimentou críticas ao atual momento do jogador, que pouco atuou na última temporada. "Que fim de carreira lamentável. Neymar virou uma piada!". ]>

Outros afirmaram que o santista é um dos maiores casos de desperdício da história. "Depois a gente fala que é ex jogador e falam que não. Uma copa de mundo de clubes rolando, ele poderia estar lá, mas tá de gracinha em jogo festivo. Um dos maiores talentos desperdiçados da história!">

Neymar canetando o gordão da XJ



??????????? pic.twitter.com/1k1VqRJtXs — Que Jogada! (@QueJogadaQJ) June 17, 2025

Neymar já comentou sobre as críticas que recebe fora de campo. Em entrevista ao Flow Podcast, ele disse ter orgulho de suas escolhas. "As pessoas têm uma visão do que eu sou como jogador, como atleta. Todo mundo pensa que as festas que eu fiz, os Carnavais que eu fui, foram todos os dias, todas as vezes, e não no momento em que eu poderia fazer essas coisas, em folga, em férias", afirmou.>

O atacante defendeu sua trajetória e destacou o esforço necessário para alcançar o topo. "Não é à toa que eu estou há 15 anos no auge, jogando em grandes times, continuando na Seleção Brasileira. É muita dedicação, tem que abrir mão de muita coisa, eu sei bem o que eu estou falando. Não é fácil chegar aonde eu cheguei. Eu sinto muito orgulho de tudo que eu estou fazendo", completou.>

Com 33 anos, Neymar ainda não definiu seu próximo passo. Seu contrato com o Santos termina no fim deste mês, e o futuro segue incerto. Segundo o jornal francês L'Équipe, o pai do jogador esteve recentemente em Miami para uma reunião que pode decidir os rumos da carreira do camisa 10.>