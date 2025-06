ELE FICA

Santos anuncia renovação de Neymar até o fim do ano

Com o contrato anterior válido somente até a próxima segunda-feira (30), o craque agora defenderá o Peixe até, pelo menos, o fim deste ano.

Pedro Carreiro

Publicado em 24 de junho de 2025 às 17:34

Neymar na reestreia pelo Santos Crédito: Raul Baretta/Santos FC

O Santos oficializou nesta terça-feira a renovação do contrato com o meia-atacante Neymar, cujo vínculo anterior venceria na próxima segunda-feira. O novo acordo vai até dezembro de 2025. Em um vídeo divulgado pelo clube nas redes sociais, o camisa 10 compartilhou a novidade: ”Renovei meu contrato com o Peixão. Eu vou, eu volto e eu fico. Onde tudo começou e onde nunca vai acabar”. >

Desde o seu retorno ao Santos, em 31 de janeiro, o craque atuou em 12 partidas, marcou três gols e distribuiu três assistências, mas sua trajetória no clube foi marcada por dois afastamentos causados por lesões musculares. Durante esse período, o Santos chegou até a semifinal do Campeonato Paulista, foi eliminado pelo CRB na Copa do Brasil e enfrentou dificuldades no Campeonato Brasileiro, ocupando posições na parte inferior da tabela.>

O novo contrato vale até o final deste ano, quando a equipe de Neymar irá reavaliar as condições do mercado, com foco na visibilidade para a Copa do Mundo de 2026. O principal objetivo do jogador é voltar a defender a seleção brasileira e disputar o torneio pela última vez na carreira.>

A renovação mantém os salários e direitos de imagem alinhados à importância do jogador para o clube. Embora os valores não tenham sido divulgados oficialmente, o acordo contempla benefícios exclusivos e participação em patrocínios, ressaltando o papel influente de Neymar dentro da estrutura santista.>