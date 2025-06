DEU RUIM

Clube do dono do Botafogo é rebaixado à 2ª divisão por problemas financeiro

Lyon, clube que pertence à John Textor, dono da SAF do Fogão, foi rebaixado após julgamento do órgão de controle e gestão da liga francesa

Pedro Carreiro

Publicado em 24 de junho de 2025 às 17:18

John Textor, dono da SAF do Botafogo Crédito: Vitor Silva/Botafogo

O Lyon, tradicional clube francês que pertence ao empresário John Textor, foi rebaixado administrativamente para a segunda divisão do Campeonato Francês devido à sua delicada situação financeira. A decisão foi oficializada nesta terça-feira (24) pela Direção Nacional de Controle e Gestão (DNCG), órgão responsável por fiscalizar as contas dos clubes ligados à Liga de Futebol Profissional da França (LFP). O clube já havia sofrido sanções anteriormente, incluindo a proibição de registrar novos jogadores durante a janela de transferências de janeiro. >

John Textor, também proprietário da SAF do Botafogo e controlador da Eagle Football Group, holding que administra o Lyon, participou de uma reunião com representantes da DNCG no fim de 2023. No entanto, suas justificativas não foram suficientes para convencer o comitê regulador.>

De acordo com os dados financeiros da Eagle Football, o grupo encerrou a temporada 2023/24 com um prejuízo de 25,7 milhões de euros (equivalente a R$ 157 milhões), o que elevou o montante total da dívida para aproximadamente 500 milhões de euros (cerca de R$ 3 bilhões).>

Diante desse cenário, a DNCG exigiu que o Lyon apresentasse garantias financeiras no valor mínimo de 100 milhões de euros para a atual temporada. Textor chegou a comentar, em entrevistas recentes, que parte dos recursos oriundos da venda de ações do Crystal Palace foi injetada na Eagle Football para lidar com as obrigações financeiras e atender às exigências da UEFA. Segundo ele, esse aporte também foi utilizado como argumento apresentado à DNCG.>