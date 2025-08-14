NOVO PAREDÃO

Conheça mais sobre João Paulo, novo goleiro do Bahia

Ex-Santos, arqueiro chega por empréstimo para tentar resolver os problemas da meta Tricolor

Pedro Carreiro

Publicado em 14 de agosto de 2025 às 19:48

João Paulo Crédito: Divulgação

A falta de confiança nos goleiros tem sido uma das principais queixas da torcida do Bahia. Para tentar resolver o problema, a diretoria se movimentou nesta janela de transferências: contratou por empréstimo João Paulo, ex-Santos, e acertou a saída de Marcos Felipe, bastante criticado pelos tricolores, para o futebol turco. Mas será que o novo arqueiro pode, de fato, ser a solução para os problemas debaixo das traves?

Natural de Dourados, no Mato Grosso do Sul, João Paulo iniciou sua trajetória no Sete de Dourados-MS. Passou ainda por clubes como Grêmio e Grêmio Sãocarlense-SP até chegar ao Santos, em 2011, onde conquistou a Copa Rio-São Paulo de Futebol Júnior em 2013 e 2014.

Conheça novo goleiro do Bahia 1 de 6

Ele começou a ser relacionado para partidas da equipe principal em 2013, mas só fez sua estreia em 2017. Desde então, acumulou 232 jogos com a camisa do Peixe, o único clube que havia defendido profissionalmente até agora.

O auge de sua carreira aconteceu entre 2021 e 2022, quando foi considerado um dos melhores goleiros do futebol brasileiro e chegou a ser cotado para a Seleção. Nesses dois anos, disputou 115 partidas entre Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana e Paulistão, sofreu 136 gols e terminou 33 jogos sem ser vazado. Também figurou entre os cinco goleiros com mais defesas no Brasileirão: 4º lugar em 2021, com média de 3,3 por jogo, e 5º em 2022, com 3,6.

Em 2023, assim como todo o Santos, que acabou rebaixado pela primeira vez em sua história, João Paulo viveu uma temporada abaixo da média. Ainda assim, disputou 59 partidas, sofreu 71 gols e terminou 18 delas sem ser vazado.

O pior momento de sua carreira, no entanto, veio em 2024. Apesar dos bons números – 23 jogos, apenas 18 gols sofridos e 10 partidas sem ser vazado – o goleiro sofreu uma ruptura no tendão de Aquiles em maio, que o afastou do restante da temporada. Desde a grave lesão, entrou em campo apenas uma vez: na vitória por 3 a 0 sobre a Inter de Limeira, em fevereiro, pelo Paulistão.

Números de João Paulo por temporada:

2017: 1 jogo / 0 gols sofridos / 1 jogo sem ser vazado

2020: 33 jogos / 36 gols sofridos / 8 jogos sem ser vazado

2021: 54 jogos / 63 gols sofridos / 19 jogos sem ser vazado

2022: 61 jogos / 73 gols sofridos / 14 jogos sem ser vazado

2023: 59 jogos / 71 gols sofridos / 18 jogos sem ser vazado

2024: 23 jogos / 18 gols sofridos / 10 jogos sem ser vazado

2025: 1 jogo / 0 gols sofridos / 1 jogo sem ser vazado